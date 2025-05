Wanda Nara, entre audios filtrados y polémicas: mientras, L-Gante se acerca a su peor enemiga

Si bien desde que Mauro Icardi y la China Suárez presumen su relación por Turquía, Wanda Nara se mantuvo en silencio y no hizo declaraciones al respecto, es imposible que quede desligada del denominado Wanda Gate. En este contexto, se filtró un audio de la conductora en el que se expresó sobre la posibilidad de una futura reconciliación con el futbolista; además, criticó duramente a Lara Piro, abogada de su ex pareja.

La conversación, que habría sido registrada durante un diálogo entre la Bad Bitch y su abogado, Nicolás Payarola, tiene un tono íntimo y polémico. Según información de Juan Etchegoyen, el audio se dio en un contexto tenso, luego de que Piro, en una charla con el propio Payarola, calificara a la China Suárez de "tóxica" y "prostituta".

Wanda Nara

En ese marco, Wanda habría reaccionado con una frase discriminatoria hacia la letrada: "Es muy negra hablando, muy villera", se la escucha decir. Pero eso no fue todo; hay otra parte que sorprendió aún más.

Aunque la empresaria de cosméticos aseguró en una entrevista con LAM que no cerraba la puerta a una reconciliación con Icardi —mencionando que los padres del delantero regresaron después de 10 años separados—, en otra parte del audio la ex pareja del deportista se refirió con ironía a esa posibilidad: "Si yo mañana agarro y te digo que se me dio vuelta el cul* y me fui a buscar a Mauro, ahí te firmo un coso para que me internes en un centro del Cottolengo de Tigre", dijo con tono burlón, cerrando toda chance de volver con él.

Por su parte, Payarola no perdió el humor y aseguró que no consideraba conveniente una reconciliación con el jugador del Galatasaray: "Mi peor negocio sería que ustedes vuelvan", afirmó, dejando entrever su rechazo tanto personal como profesional.

Por ahora, ni Wanda Nara ni Lara Piro hicieron declaraciones oficiales respecto a la filtración del audio, aunque se espera que en las próximas horas ambas partes reaccionen, dada la gravedad del contenido difundido. El conflicto suma así un nuevo capítulo mediático, en un contexto cada vez más enrarecido y judicializado.

La provocación de L-Gante

Así como la conductora de Masterchef cerró las puertas a una posible reconciliación con Icardi, también lo hizo con su ex, L-Gante. Mientras Wanda se muestra enfocada en su presente laboral y abocada a la maternidad, el representante de Cumbia 420 se acercó a la enemiga número uno de quien fue su novia.

L-Gante cerca de Evangelina Anderson

En tanto Wanda Nara está en el ojo de la tormenta por su situación legal con Icardi, Evangelina Anderson, presumió el interés del cantante: Elian respondió por privado a una cajita de preguntas que publicó la modelo, y ella decidió compartir el mensaje. Él mandó una carita enamorada y la influencer no tardó en hacer público el mensaje, aunque intentó camuflarlo entre otros tantos recibidos de sus seguidores.