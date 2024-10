Wanda Nara chicaneó a Cami Homs pero no se esperó esta reacción: guerra de botineras en Bake Off

Entre rellenos de tortas y cumpliendo con los tiempos establecidos, los participantes de Bake Off Famosos se presionan para dar lo mejor decía en cada prueba. Sin embargo, en medio de la cocción y decoración dulce, tratan de aliviar la tensión con cantos, chistes y, por qué no, contando detalles de sus vidas personales. En la noche del jueves, fue Cami Homs quien se abrió y sacó a la luz cómo vivió su separación con Rodrigo De Paul.

Wanda Nara, que conduce el show, trató de chicanear a la modelo y esta no se quedó atrás. Todo comenzó en el marco de un desafío de creatividad, donde los jurados propusieron preparar una torta para honrar a un ser querido. Bajo la directiva, Homs optó por un molde en forma de corazón y fue allí donde recibió la pregunta letal: "Cami, quiero saber si alguna vez te rompieron el corazón", consultó la "Bad Bitch".

Sorprendente ida y vuelta entre Wanda Nara y Cami Homs

La participante quedó en silencio por unos segundos y decidió contestar: " Sí. Me han roto el corazón. Pero ahora está recontra recompuesto ". Tras su escandalosa separación con el campeón del mundo, la modelo volvió a apostar al amor de la mano de José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata. "Sí, así te veo. En la vida siempre hay revancha", comentó la empresaria haciendo referencia a su actual relación: " Vos lo sabés ", redobló la apuesta la pastelera.

Wanda halagó el "amor propio" de Homs, para luego seguir con la letalidad de sus palabras: "Cami lo tuyo fue terrible y público", comentó recordando que en medio de su separación, De Paul había confirmado su relación con Tini Stoessel: "Igual que vos", no se quedó atrás la influencer y le devolvió con la misma moneda.

Cami Homs reivindica su imagen

En la red social X, fueron cientos los usuarios que se alegraron con la rapidez y dureza que respondió a cada golpe bajo de su compañera: "Pegue Cami" o "Cami nunca mintió, le dijeron todos los insultos posibles y se metieron con su maternidad. Ella se merece un reconocimiento por todo lo que pasó y se lo están dando", fueron algunos comentarios.

Además, la joven se ganó el cariño de sus compañeros, que no sólo la ayudan en cada prueba sino que además le hicieron una canción para alentar su caminata hacia la mesa de los jurados.

La charla sobre la situación sentimental de la modelo no fue el único momento de tensión que se vivió de la mano de Wanda, sino que además la conductora fue irónica al consultar: "¿Cami qué decoración vas a hacer?".

La participante quiso honrar a sus hijos por lo que decidió decorar la torta con pelotas de fútbol y maquillaje, dos cosas que le gustan a sus nenes: "¿Para quien es? ¿Para tu marido?", reaccionó Nara. El momento llenó de tensión la carpa de cocineros, donde cada uno de los participantes dejó lo que estaba haciendo y miró fijamente a Homs, quien recordó: "Para mis niños".

Salir adelante

Durante el programa, marcado de sentimientos y seres queridos, la mediática reveló qué fue lo que la sacó adelante tras su crisis con Rodrigo De Paul, mientras su nombre resonaba con fuerza en los medios de comunicación: "Soy de encerrarme y quiero llorar, que no se entere nadie, me la trago y me las arreglo. En casa tampoco podía llorar mucho porque estaban mis dos angelitos (Francesca y Bautista) que me mataba si veían que a mamá se le caía una lágrima. Ellos me dieron la fuerza para salir y acá estoy, súper bien".

Cami Homs contó que sus hijos la sacaron adelante tras su separación con De Paul

Cami Homs fue sentenciada como una ex despechada, mientras Rodrigo De Paul comenzaba una nueva relación y ella luchaba por la mantención de sus hijos. La vida le dio una nueva oportunidad, y con su paso por Bake Off Famosos pudo reivindicar su imagen y ganarse el cariño de muchos.