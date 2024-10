Milagros Brito, ex de García Moritán le cerró la boca a Pampita: "Roberto es un hombre de bien"

"No quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito", habría dicho Pampita al cuerpo de abogados que la asesoran desde que encontró varias pruebas que le mostraron en su cara que su maridito, Roberto García Moritán le estaba siendo infiel. No solo una, sino varias veces.

Brito es una reconocida empresaria del rubro inmobiliario, de la más alta sociedad, que también se confundió al casarse con García Moritán, tanto así que terminó por separarse luego de haber tenido dos hijos con el ahora ex de Pampita.

Moritán y Pampita

Los rumores que fueron y vinieron por los pasillos de canal América desde donde se emite LAM, decían que Brito habría terminado muy mal con la modelo de La Pampa. Fue Yanina Latorre quien dio en la tecla: " De ser becado por Brito a ser becado por Pampita . Siempre busca mujeres que puedan mantenerlo", expresó con su lengua de dos puntas.

En las últimas horas, se supo que Lucila Fernández Llanos, la mamá de García Moritán habría llamado por teléfono a su ex nuera y le habría pedido que por favor "bajara la espuma" pues los comentarios en los medios de comunicación para con su hijo eran espeluznantes. La respuesta de Pampita fue seca: " Lo voy a hacer mier** ", habría expresado.

García Moritán y Milagros Brito

Exactamente la misma situación habría tenido lugar con la separación de de Brito. Es que García Moritán habría tenido graves problemas con respecto a la división de bienes, según contó Yanina Latorre: "En su separación de Milagros Brito (su primera mujer y mamá de sus dos hijos mayores -Santiago y Delfina-) también habría intervenido alguien de la familia de él", contó.

"Éramos más amigos que un matrimonio convencional, y entonces decidimos separarnos", había dicho García Moritán sobre Brito cuando le consultaron el por qué de la separación con la empresaria inmobiliaria.

Respuesta de la ex del ex marido de Pampita

El mismo tenor de discurso que tuvo ella para contar que la separación con el padre de sus dos hijos fue en los mejores de los términos: "Mi relación con Roberto fue siempre de mucho amor, compañerismo y respeto", expresó en un comunicado que publicó en sus redes sociales oficiales.

Además, ventiló: " Nuestro divorcio en 2006 fue de común acuerdo y no existió tal división de bienes . Es importante para mí que no se pongan palabras en mi nombre", dijo Brito y continuó: "Juntos priorizamos por sobre todo a nuestros hijos y a seguir compartiendo la vida como familia".

Milagros Brito

Para García Moritán sólo tuvo palabras de cariño: " Él es una excelente persona, un hombre de bien y un gran papá ", terminó Brito. En la siguiente historia se la pudo ver realizando saludos al sol, típicas posturas de la práctica de yoga, algo a lo que ella es muy afín.

Mientras tanto, Pampita está hecha un hervidero de nervios y trámites. Según contó Latorre el 26 de septiembre pasado hizo todo lo que tenía que hacer para no verle la cara ni un minuto más al infiel de su esposo: "Se encargó de cerrar todo el tema del divorcio. Estuvo mucho tiempo reunida (con sus abogados) por el tema de si existía o no la figura de lo que se llama prenupcial, que en realidad es convenio prematrimonial de régimen de separación de bienes que se adjuntan", contó.