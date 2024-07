Pecoraro estalló contra Fantino por el repudiable chiste que involucró pedofilia y cáncer infantil: "Imbéciles"

El periodista de espectáculos Lío Pecoraro le pidió explicaciones a su colega Alejandro Fantino, luego de que en Neura, el canal de streaming que encabeza el ex Animales sueltos, se reprodujera al aire un aberrante e irreproducible chiste con un contenido que mezclaba la pedofilia y el cáncer infantil. En la era actual de la inmediatez de la comunicación virtual y la necesidad de destacarse a como dé lugar para adquirir notoriedad pública típica de estos formatos, el debate quedó sobre la mesa.

Cuando sucedió el repudiable momento, en la conducción del streaming no se encontraba el periodista deportivo sino su amigo y productor, Sergio "Tronco" Figliuolo. El supuesto error técnico de no haber escuchado con anterioridad el "chiste" que había mandado el oyente antes, que fue la excusa soltada al aire, no cerró para nadie y sólo sumó repudios a las repercusiones de la viralización irreproducible por este medio.

Lío Pecoraro y su pedido de explicaciones a Alejandro Fantino tras el brutal chiste en Neura que involucró pedofilia y cáncer infantil.

"¿Saben por qué fueron a pedir disculpas ayer? Porque Fantino los habrá retado y les dijo 'vaya y ponga la jeta', porque para salir al aire hay un editor, productor y un operador que le pone 'play'. Esto es aberrante, no tiene raciocinio ni lógica. Estos imbéciles nos hacen creer que se sorprendieron con el mensaje al aire", cuestionó Pecoraro al aire de El Run Run del Espectáculo, el programa que conduce junto a Fernando Piaggio en Crónica TV.

"Nosotros ponemos la imagen de Fantino porque es el fundador de Neura, y con lo que pasó, literalmente, se fueron a la mierda. A mí no me importa si el programa es visto o no, esto no tiene que pasar", sostuvo Lío tras presentar el tema. Cabe recordar que el periodista venció una enfermedad oncológica en los últimos años, con una desgastante quimioterapia incluida.

Pecoraro destacó que él había pensado "que se les había filtrado un mensaje", pero que luego se enteró de que eso no pudo haber sido así porque "estuvo en el contexto de una sección" de "humor negro" que está programada en el streaming. "Esto implica a Alejandro, porque en un medio de comunicación que maneja él", reiteró. "Yo le escribí por celular y no me contestó, por redes privadas tampoco. Me parece que esta gente no puede estar al aire. Es vergonzoso cómo la gente que estaba ahí en esa mesa se cagaba de risa", remarcó sobre una actitud que calificó como de "excremento humano".

"Alejandro Fantino, que nos conocemos hace tantos años, da la cara viejo. Ahí tenés mi teléfono, mis redes sociales. Te escribí por privado y te mandé el video subtitulado, son una mierda, chicos. No nos hagamos los distraídos que esto salió al aire de sorpresa. Acá, todos sabemos lo que va a ocurrir en el programa", remató Pecoraro.

La cruzada del conductor de Crónica TV continuó en las redes sociales. "En Neura hicieron un descargo no queriendo justificar la atrocidad, crueldad que se mandaron al aire y fue peor. Se justificaron con todo. Impresentables, y Fantino me extraña la ausencia tuya", escribió en su cuenta de X (ex Twitter). "Si se llaman a silencio es mejor. Las disculpas fueron una cargada. No se juega con una enfermedad, una menor y la pedofilia. Qué carajo es eso que toman como chiste?", cuestionó en un segundo posteo. "Son seres pobres de alma para hacer eso", remató al final.

Los límites del humor son un debate recurrente en una sociedad que cada vez derriba más tabús a la hora de los chistes. Mientras que un sector de la sociedad puede encontrar gracioso lo emitido por Neura, no por los contenidos sino por el hecho de romper todas las barreras posibles, eso no quita la responsabilidad que tienen quienes definen lo que se emite -y ofende- en una pantalla de acceso público.