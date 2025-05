De tercera en discordia a "angelita" de LAM: Luciana Elbusto pasó de la traición al abrazo de De Brito

Luego de negar durante semanas el affaire que la vinculaba a Diego Brancatelli, Luciana Elbusto reconoció el jueves pasado su verdad como tercera en discordia entre el conductor y su pareja Cecilia Insinga. Por esa decisión perdió su trabajo en Net TV, pero a su vez eso le abrió la puerta en otro medio. Sí, la periodista de espectáculos dará un salto de calidad en su carrera y pasará a ser una nueva "angelita" en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América TV.

La forma en la que se dio su incorporación tiene algo de cuento de hadas, aunque la deja muy lejos de eso el hecho de que en el medio lastimó a una familia con la revelación de su condición de amante de Brancatelli. A su vez, la manera en la que le llegó la propuesta, mientras se encontraba en la puerta del canal donde trabajaba con la intención de sacar sus objetos personales porque no la dejaban pasar, tuvo su encanto.

"Estaba en casa, estaba viniendo para el canal y me avisan las autoridades que me quede tranquila y que todavía no venga. Entonces le digo: 'ya que me estoy yendo, agarro mi ropa, los calzados, que tengo todo en el camarín'. Y me dijeron: 'no, no podés entrar'. Me dijeron como que tenía prohibida la entrada, una palabra así", reconoció la periodista ante un móvil de LAM.

Al mismo tiempo, Elbusto relató que ya tenía apalabradas a las autoridades de Net con que el miércoles pasado se asusentaría, pero que lo que evidentemente molestó fue el hecho de que se presentara el martes en Sálvese quien pueda, el programa que conduce Yanina Latorre por América TV y que compite, en horario y contenido, con el que ella conducía por la señal de Jorge Fontevecchia.

Diego Brancatelli y Luciana Elbusto en una vieja campaña publicitaria en la que participaron juntos.

Allí fue que confesó la verdad sobre lo ocurrido y contó las cosas que había prometido que no contaría. "Diego se sintió incómodo porque le mentí en la cara. Y yo ya le expliqué: les mentí a todos porque no quería contarlo. Necesité mi tiempo. Pero no quería contarlo", reveló Elbusto. En ese sentido explicó que a las autoridades de Net les explicó que fue a contarlo a otro canal porque "esto se lo había prometido a Yanina hace mucho".

"Yo tenía toda la data y ella me prometió que cuando se dignara a hablar ella lo iba a contar en mi programa. Yo lo sabía hace mucho tiempo y nunca lo conté. Ella cumplió. Yo me merecía la primicia", explicó enseguida Latorre. "Más allá de que lo merecías, yo te había dado mi palabra", sumó Elbusto. "Sí, vos sos muy cumplidora", elogió la conductora.

En ese ida y vuelta, De Brito lanzó, ni lerdo ni perezoso, la pregunta de rigor: "¿No te gustaría ser angelita ahora que estás libre?". La cosa pasó rápidamente del chiste a la realidad y terminó con la mujer a los pocos minutos yéndose a los estudios de América TV a firmar su contrato.

"Leelo tranqui y después lo vas a firmar. ¿Mañana podés empezar?", preguntó Ángel cuando la recibió en vio, luego de que ella saludara a cada una de sus colegas allí presentes. "Sí", respondió Elbusto. "Entrás en las ligas mayores", le aseguró De Brito. En el medio hubo daños graves. Pero ella ya ganó.