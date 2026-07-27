"Ya pidió disculpas": la firme defensa de Lali a Rosalía tras el escándalo

El regreso de Lali Espósito a la Argentina estuvo marcado por las preguntas sobre la polémica que se instaló tras la final del Mundial 2026. Luego de disfrutar de unos días de descanso en Italia junto a Pedro Rosemblat, la cantante aterrizó en Ezeiza y se refirió tanto a las críticas que recibió la Selección argentina como al escándalo que salpicó a Rosalía en las redes sociales.

Apenas llegó al aeropuerto, la artista fue recibida por un grupo de fanáticos y por los medios de comunicación, que aprovecharon para consultarle por la ola de comentarios que se desató después de la derrota de la Albiceleste frente a España. Lali apareció con un look relajado: jean celeste, remera blanca, camisa de jean, gorra gris con el Sol de Mayo y lentes de sol negros.

Lali Espósito llegó a Ezeiza

En medio del fuerte debate que se generó en redes, fue una de las primeras figuras públicas en salir a respaldar a la Selección y a los hinchas argentinos. Sin embargo, también fue consultada por la controversia que involucró a Rosalía.

Todo comenzó cuando la cantante española compartió en TikTok un video de Mia Khalifa haciendo mímica de La perla, uno de los temas de su último álbum. La publicación estaba acompañada por la frase: "Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia la Argentina después de la final del Mundial.

Lali Espósito opinó de la polémica de Rosalía

La reacción no tardó en llegar y las redes sociales se llenaron de críticas contra Rosalía. Pese a eso, Lali consideró que la repercusión fue excesiva y salió en defensa de la artista española: "Me parece demasiado. Ya pidió disculpas y fue simplemente un reposteo", expresó, al tiempo que recordó que Rosalía mantiene en agenda sus cuatro recitales en el Movistar Arena de Buenos Aires, programados entre el 1 y el 6 de agosto.

Durante la charla con los periodistas, Lali también aclaró por qué no estuvo presente en el estadio MetLife de Nueva York para interpretar el Himno Nacional, tal como lo había hecho en la final del Mundial de Qatar 2022.

Lali habló en @Intrusos después de sus vacaciones.



"No me parece bien la cancelación a Rosalía" pic.twitter.com/xxmjRmBCTt — Guido Zaffora (@GZaffora) July 27, 2026

La cantante explicó que durante esos días se encontraba de vacaciones en Europa junto a Pedro Rosemblat, motivo por el que no pudo participar de la ceremonia previa al partido decisivo. Además, aprovechó para elogiar a María Becerra, quien fue la elegida para cantar el Himno argentino antes del encuentro ante España. Sin vueltas, Lali Espósito destacó la actuación de su colega y aseguró: "Lo hizo muy bien".