Wanda Nara reaccionó con una durísima chicana ante la última humillación de Mauro Icardi

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de bajar el telón. Un nuevo capítulo del escandaloso divorcio se escribió en las redes sociales, donde ambos volvieron a cruzarse con durísimos posteos después de una resolución de la Justicia italiana que volvió a encender la guerra.

Tanto la Bad Bitch como futbolista se encuentran en Italia y fue él quien dio el primer golpe. A través de una serie de historias de Instagram, celebró un fallo que lo favorece en el conflicto económico que mantiene con la conductora y aprovechó para lanzarle varios dardos enenenados.

Mauro Icardi apuntó contra Wanda Nara desde Italia

El conflicto gira en torno al reclamo económico que Wanda presentó durante el proceso de divorcio. Según explicó Icardi, la Justicia italiana volvió a rechazar ese pedido y dejó firme una resolución que considera inadmisibles los planteos realizados por la empresaria: "La jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución ", escribió el delantero.

Lejos de conformarse con el fallo, Mauro siguió con su descargo y destacó que la resolución representa un nuevo triunfo judicial para él: "Luego, aclaró que 'hoy 27 de julio de 2026 la decisión de la justicia italiana fue bien clara, la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos. Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione, pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia'".

Wanda Nara estalló contra Icardi

Pero, como suele ocurrir cada vez que Icardi dispara, Wanda no tardó en recoger el guante. La mediática salió a responder con la misma contundencia y dejó en claro que, según su interpretación, la historia todavía no terminó: "La Justicia italiana dijo que espera la sentencia final para la compensación", retrucó.

Después llegó la chicana más filosa. Sin nombrarlo directamente, Wanda apuntó contra la situación laboral del futbolista y dejó un mensaje cargado de ironía: "Es lógico, yo tengo trabajo, la otra parte no. De todos modos se sabe que en la sentencia final me corresponde. Baby, buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones ".

Wanda Nara pide que sus hijas puedan volver a Argentina

Acto seguido, la conductora volvió a poner el foco en el conflicto que mantiene con Icardi por sus hijas y le reclamó que priorice sus necesidades por encima de la disputa judicial: "Pensá en tus hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron", escribió.

En el mismo mensaje agregó otra acusación vinculada a la documentación necesaria para que las menores puedan regresar al país: "Yo tengo pasaporte, ellas no y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia . Buscá trabajo y cumplí como padre".

Wanda Nara quiere que sus hijas vuelvan a la escuela en Argentina

La guerra no terminó ahí. Minutos después, Wanda compartió una nueva historia en la que volvió a denunciar que sus hijas siguen sin poder regresar a la Argentina: "Las hijas de Wanda Nara no pueden volver... Mauro, ¿hasta cuándo?", reposteó desde otra cuenta. Luego aclaró que viajó a Italia con una autorización que vence el 30 de julio y que las niñas continúan esperando la firma necesaria para poder regresar.

Como broche de un descargo que fue subiendo de temperatura con el correr de las horas, la empresaria publicó un tercer mensaje en el que insistió con el pedido para que las menores puedan volver al país y lanzó una de las acusaciones más fuertes contra su ex: "Es el tercer año de mis hijos en un colegio argentino. Solo piden volver. Los varones ya con su trámite ok se niegan a viajar sin sus hermanas", expresó.

Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentados por sus hijas

Y Wanda Nara cerró con una frase demoledora dirigida a Mauro Icardi y al proceso judicial que atraviesan: "Todo un sistema judicial de vacaciones y ayudando a menores con el deseo de volver a casa y al colegio, cuando un adulto solo genera más violencia, más maltrato y más dolor a sus propios hijos".