Bariloche declaró la emergencia climática por el intenso temporal de nieve: qué pasa con la circulación en la ciudad

El intenso temporal de nieve que afecta a Bariloche obligó a las autoridades a tomar una medida excepcional. Ante las condiciones extremas que complican la circulación y ponen en riesgo a vecinos y turistas, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche declaró este lunes la emergencia climática y lanzó un fuerte llamado a la población para evitar salir si no es estrictamente necesario.

La decisión fue anunciada por el intendente Walter Cortés con el objetivo de preservar la seguridad de quienes se encuentran en la ciudad mientras continúa la intensa nevada que afecta a gran parte de la región cordillerana.

Bariloche bajo nieve

A través de un comunicado oficial, el municipio pidió evitar la circulación de vehículos particulares de cualquier porte y reducir al mínimo los desplazamientos. La recomendación apunta a que solo transiten quienes deban hacerlo por razones de emergencia o extrema necesidad.

"Reducir el tránsito permitirá que las tareas de despeje y atención de distintos inconvenientes puedan desarrollarse con mayor rapidez y seguridad, además de facilitar el trabajo de los equipos de asistencia y los vehículos esenciales", explicaron desde el Ejecutivo municipal.

El municipio pidió evitar la circulación de vehículos

Además de las restricciones para circular, el Gobierno local hizo un llamado especial al sector privado para que contemple las dificultades que atraviesan miles de trabajadores para trasladarse hasta sus lugares de empleo debido a la acumulación de nieve y el estado de las calles.

En ese marco, la Municipalidad solicitó a empresas y comercios que no sancionen ni descuenten la jornada laboral a aquellos empleados que, por cuestiones de seguridad o imposibilidad material, no puedan presentarse a trabajar mientras dure la emergencia.

Continúan los operativos para despejar las calles

Mientras permanece vigente la emergencia climática, las cuadrillas municipales trabajan de manera ininterrumpida en distintos puntos de la ciudad. Equipos de las delegaciones Centro, Sur, Cerro Otto, Lago Moreno, El Cóndor y Cerro Catedral realizan tareas de despeje de nieve, distribución de arena y sal, y mantenimiento de las principales rutas y avenidas para garantizar la circulación de vehículos de emergencia y servicios esenciales.

Las cuadrillas municipales trabajan de manera ininterrumpida en distintos puntos de la ciudad

El panorama, sin embargo, no es alentador. De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, las fuertes nevadas y las precipitaciones persistirán al menos hasta el miércoles 29, por lo que las autoridades mantendrán el máximo nivel de los operativos de contingencia y continuarán monitoreando la evolución del temporal.