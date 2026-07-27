Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven a Argentina para prender fuego el Gran Rex

El sueño que millones de personas guardaron en un rincón del alma durante casi dos décadas finalmente se hace realidad: Laura Esquivel y Brenda Asnicar, las inolvidables Patito y Antonella, regresan juntas a los escenarios argentinos para protagonizar el evento más emocionante, nostálgico y vibrante de los últimos tiempos: Amigas del Corazón World Tour.

Después de 19 años de aquel fenómeno que cambió la historia de la televisión y la música, las dos artistas que marcaron a fuego nuestra infancia y adolescencia vuelven al mítico Teatro Gran Rex. Ese mismo escenario que en 2007 las vio brillar en 34 funciones históricas, hoy se prepara para recibirlas convertidas en mujeres empoderadas, dueñas de un talento que no conoce fronteras.

"Amigas del Corazón" tour

Laura y Brenda no llegan solas: un éxito sin precedentes dejó a Europa rendida a sus pies con más de 40.000 entradas vendidas en ciudades como Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoli y Milán, las Amigas del Corazón demostraron que el legado de Patito Feo es universal y eterno.

Sobre el escenario del Gran Rex, volveremos a escuchar himnos que son parte del ADN emocional de cualquier persona que haya visto la novela: Las Divinas, Tango llorón, Un rincón del corazón y, por supuesto, Amigas del Corazón.

"Amigas del Corazón" tour

Pero esta vez, la propuesta es superadora porque el show está diseñado para ese público que creció con ellas, que hoy es adulto y que encuentra en estas letras una nueva forma de identificarse.

La cita con la historia será el próximo miércoles 14 de octubre en el Teatro Gran Rex . Aquí la información para no perderse las entradas, teniendo en cuenta que Las entradas se podrán adquirir a través de tuentrada.com