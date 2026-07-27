Big Bang! News
Más
Show
¿Cómo conseguir entradas?

Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven a Argentina para prender fuego el Gran Rex

Las coordenadas para una noche mágica con "Amigas del Corazón".

por Raúl Bertuccelli

27 Julio de 2026 12:34
"Amigas del Corazón" tour
"Amigas del Corazón" tour

El sueño que millones de personas guardaron en un rincón del alma durante casi dos décadas finalmente se hace realidad: Laura Esquivel Brenda Asnicar, las inolvidables Patito Antonella, regresan juntas a los escenarios argentinos para protagonizar el evento más emocionante, nostálgico y vibrante de los últimos tiempos: Amigas del Corazón World Tour.

Después de 19 años de aquel fenómeno que cambió la historia de la televisión y la música, las dos artistas que marcaron a fuego nuestra infancia y adolescencia vuelven al mítico Teatro Gran Rex. Ese mismo escenario que en 2007 las vio brillar en 34 funciones históricas, hoy se prepara para recibirlas convertidas en mujeres empoderadas, dueñas de un talento que no conoce fronteras.

"Amigas del Corazón" tour
"Amigas del Corazón" tour

Laura y Brenda no llegan solas: un éxito sin precedentes dejó a Europa rendida a sus pies con más de 40.000 entradas vendidas en ciudades como AtenasMadridMarbellaRomaNápoli Milán, las Amigas del Corazón demostraron que el legado de Patito Feo es universal y eterno.  

Sobre el escenario del Gran Rex, volveremos a escuchar himnos que son parte del ADN emocional de cualquier persona que haya visto la novela: Las DivinasTango llorónUn rincón del corazón y, por supuesto, Amigas del Corazón

Anita Dimita reflexionó tras Love Is Blind: "Quien esté libre de migajas, que arroje la primera piedra"
Lee también

Amor propio Anita Dimita reflexionó tras Love Is Blind: "Quien esté libre de migajas, que arroje la primera piedra"

"Amigas del Corazón" tour
"Amigas del Corazón" tour

Pero esta vez, la propuesta es superadora porque el show está diseñado para ese público que creció con ellas, que hoy es adulto y que encuentra en estas letras una nueva forma de identificarse. 

La cita con la historia será el próximo miércoles 14 de octubre en el Teatro Gran Rex. Aquí la información para no perderse las entradas, teniendo en cuenta que Las entradas se podrán adquirir a través de tuentrada.com

La Joaqui y Luck Ra: las pistas que confirmarían el final de la pareja más amada de la música tropical
Lee también

¿Fin del amor? La Joaqui y Luck Ra: las pistas que confirmarían el final de la pareja más amada de la música tropical

  • Preventa exclusiva. Comienza el jueves 30 de julio a las 12 hs y será únicamente para clientes con tarjeta de crédito BBVA VISA, quienes podrán disfrutar de 6 cuotas sin interés.
  • Venta general. Disponible a partir del viernes 31 de julio a las 12 hs con todos los medios de pago. Aquí, los y las clientas BBVA VISA mantienen el beneficio de las 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta.

Brenda Asnicar Laura Esquivel  Teatro Gran Rex

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10