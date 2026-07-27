Casi la mitad de los jóvenes vive en situación de vulnerabilidad: un tercio no trabaja, no estudia ni busca empleo

Un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el 48,9% de los jóvenes argentinos de entre 18 y 29 años vive en situación de vulnerabilidad social. Además, dentro de ese universo, un tercio integra el grupo denominado "Triple Ni": no trabaja, no estudia y tampoco busca empleo.

El 48,9% de los jóvenes argentinos de entre 18 y 29 años vive en situación de vulnerabilidad social.

El estudio, realizado sobre 1.002 jóvenes entre diciembre de 2025 y enero de 2026, advierte sobre una creciente desvinculación de las principales instituciones de integración social, como la educación y el mercado laboral. Entre los jóvenes vulnerables, dos de cada diez no trabajan ni estudian y, de quienes están desempleados, apenas cuatro de cada diez buscan activamente un empleo.

La investigación también muestra que siete de cada diez jóvenes vulnerables trabajan, aunque mayormente en condiciones de informalidad. El empleo se concentra en sectores como el comercio, la construcción y las tareas de cuidado. Apenas el 18,9% de quienes tienen trabajo accede a un empleo registrado o parcialmente registrado, mientras que el 57% asegura que sus ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes.

El informe señala además que seis de cada diez jóvenes vulnerables no terminaron el secundario y solo una cuarta parte continúa estudiando. Aunque el 87,5% considera que la educación es clave para mejorar su calidad de vida, las dificultades económicas, la necesidad de trabajar y las responsabilidades familiares dificultan la continuidad educativa.

El 48,9% de los jóvenes argentinos de entre 18 y 29 años vive en situación de vulnerabilidad social.

Otro dato que preocupa es el impacto en la salud mental. Más del 70% de los encuestados manifestó sufrir ansiedad o nervios frecuentes, más de la mitad dijo sentir tristeza o desgano, y el 30% reconoció tener problemas para controlar el consumo de alcohol, cigarrillos o drogas. Los investigadores concluyen que las aspiraciones de progreso entre los jóvenes siguen vigentes, pero advierten que las oportunidades para concretarlas son cada vez más limitadas, en un contexto marcado por la precariedad laboral, la interrupción de las trayectorias educativas y la pérdida de movilidad social.