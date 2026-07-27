Mauro Icardi le hizo caso a Wanda Nara y salió a buscar trabajo: esto podría rescatar su carrera

Mientras sigue enfrascado en su interminable guerra judicial con Wanda Nara, Mauro Icardi enfrenta otro problema igual de complejo: encontrar un club dispuesto a contratarlo. Aunque en las últimas semanas sonó una millonaria propuesta desde Brasil, todo indica que el delantero tiene un único objetivo: volver a instalarse en Italia, el país donde supo vivir sus mejores años... y donde también libra una nueva batalla con su ex.

El vínculo de Icardi con el Galatasaray finalizó el 30 de junio de 2026 después de que no llegaran a un acuerdo para renovar el contrato. Desde entonces, el delantero quedó sin equipo y su presente estuvo mucho más ligado a los escándalos mediáticos, los viajes con la China Suárez y el conflicto judicial con Wanda que a cualquier noticia deportiva.

Mauro Icardi

En un primer momento trascendió que analizaba una propuesta desde Brasil. La opción no solo implicaba un importante contrato, sino también la posibilidad de mantener a la China mucho más cerca de la Argentina y reducir los conflictos logísticos con Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio. No hay que olvidar que la actriz había escolarizado a sus hijos en Turquía hace menos de un año para acompañar el proyecto futbolístico de Icardi.

Sin embargo, el foco ahora está puesto en Italia. La pareja viajó allí después del robo que sufrieron las hijas del futbolista en la casa que Wanda posee en el Lago di Como donde delincuentes se llevaron, entre otras pertenencias, los pasaportes de las menores, lo que les impide regresar por el momento a la Argentina.

Mauro Icardi y Wanda Nara enfrentados en la justicia italiana

Pero el viaje de Icardi no tendría como prioridad resolver esa situación. Por el contrario, el delantero buscaría instalarse nuevamente en Italia y que sus hijas permanezcan con él en el país donde nacieron, en medio del conflicto judicial que mantiene con la Bad Bitch.

Para concretar ese plan necesita, primero, conseguir club. Y, según trascendió, no son precisamente las instituciones las que hacen fila para contratarlo: "La presencia de Mauro en Italia también se debe a una negociación que está en marcha, está ofreciendo sus servicios. Los clubes no lo están yendo a buscar ", reveló Leo Paradizo en Club de Lapegüe.

El periodista explicó además cuál sería el principal interesado: "El Como de Italia es el equipo que está negociando", dijo, en referencia al club donde actualmente juega Nico Paz, una de las figuras de la Selección Argentina en el último Mundial.

Una de las ventajas que tendría Icardi para seducir al Como 1907 es que ya cuenta con una propiedad en la zona, por lo que el club evitaría afrontar gastos de vivienda y autos: "Es un club chico, pero manejado por millonarios", explicó Paradizo.

La camiseta de Como 1907

Sin embargo, el gran obstáculo no sería económico, sino todo lo que rodea al delantero. Sergio Lapegüe fue tajante al analizar el panorama: "Los clubes están buscando jugadores de fútbol que no sean quilomberos; te estás llevando a Mauro Icardi y viene un combo tremendo alrededor", sostuvo, en alusión al inagotable conflicto con Wanda Nara y al nivel de exposición mediática que acompaña al futbolista desde hace meses.