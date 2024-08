Yanina humilló a Alex Caniggia, atacó a Furia y hasta la ligó Charlotte: "Infradotados, inútiles y vagos"

En su programa por streaming, Alex Caniggia aprovechó el debut de su flamante co-conductora, Juliana Furia Scaglione, para traer al recuerdo aquella versión que había instalado su mamá, Mariana Nannis, en febrero del 2013 y que señalaba que su hermano Gonzalo había vivido un affaire con la panelista de LAM. "Yanina Latorre sos una terrible puta y tu marido un terrible cornudo. ¿No te acordás cuando mi hermano te llenaba el culo de leche?", rezaba aquel tuit de la ex de Claudio Caniggia.

Recordando aquel posteo de su mamá, Alex cómo se desarrolló el supuesto encuentro íntimo entre su tío y Yanina mientras se desarrollaba el Mundial de 1994 en Estados Unidos. "En el Mundial de Estados Unidos en el '94, mientras los jugadores están yéndose a entrenar, que esto, que lo otro, las mujeres de los jugadores se quedan en el hotel. Y la sinvergüenza de la cornuda de Latorre, la corneta esta, la porta apellido, estaba con mi tío...era un hombre soltero, grandote y fachero. Y a todo esto, Latorre, el corneta, se iba a entrenar y mi tío Gonzalo se la re cog... toda. Se la daba toda era mi tío, no sabés lo que fue", sostuvo.

El histórico mensaje de Mariana Nannis contra Yanina Latorre

Lo cierto es que al día siguiente, la mujer de Diego Latorre regresó de sus merecidas vacaciones, se sentó en su habitual lugar a la derecha del conductor Ángel de Brito y no dudó en responderle al hermano de Charlotte, quien también la ligó de rebote. "A ver, para el infradotadito este que no sabe nada, primero, portaapellido, sos vos, amor, fuiste al bailando con tu hermana a hacer papelones, porque son los dos hijos inútiles y vagos de Caniggia. Sacando esto. Habla de tu papá y de tu mamá", disparó.

Y siguió: "Segundo, papito, esto cuando hablas del tuit de tu mamá hace mucho, cuando tu mamá se pasaba ninguneando a la gente de Argentina, a los pobres, a los que comprábamos shampoo y dentífrico de acá, y no nos vestíamos de Versace como ella porque era de alta alcurnia, así terminó, mirá cómo está ahora, no tiene ni para comer. Tu mamá un día tuvo la genial idea, pues yo le contestaba, de escribir un tuit de que tu tío me llenaba el orto de leche, o que me lo habría llenado".

De acuerdo con Yanina, eso no ocurrió y que el único encuentro que tuvo con Gonzalo en Estados Unidos fue para ir de compras por Miami. "Lo que digan los Caniggia me los paso por el orto, son unos inútiles. Chicos, googleen, en el mundial del 94 mi marido no estuvo convocado, no existió tal Mundial para mi marido. Mi marido no jugó el mundial del 94, amor, o sea que ya la historia no existe", remarcó la panelista, con razón, ya que Latorre jugaba en el Tenerife de España.

Yanina y Diego Latorre

Además, destacó que el hermano de Nannis, Gonzalo, es un "encanto" y que apenas se instaló este falaz rumor, él la llamó para disculparse. "La única vez que coincidí con tu tío fue en el año 95, mientras mi marido jugaba en Europa y tu papá también. El Valencia, sos tan burro que ni siquiera le seguiste la carrera a tu padre, invita a los mejores jugadores argentinos a jugar contra la Selección de Valencia y en ese seleccionado de jugadores argentinos que jugaban en Europa juegan Caniggia y mi marido", detalló.

Y continuó: "Como tu mamá a tu papá no lo acompañó nunca a ningún lado porque nunca respetó el trabajo de él, ni ustedes como hijos tampoco, el que fue, fue el boludo de tu tío. Yo como a mi marido lo amo y lo respeto, hasta el día de hoy tengo el culo limpio, por eso te miro y te contesto y no me cuelgo de nadie para un stream pedorro con dos views, con la loca de Furia, yo lo acompañé a mi marido. Cuando concentraba y estaba con tu padre concentrando para jugar, yo paseaba con tu tío por Valencia".

La violenta respuesta de Caniggia

De esta manera, la panelista de LAM finalizó su descargo señalando que no tiene nada que esconder y remató: "Tu mamá, que no tiene nada que hacer, dijo ´le llenaba el orto de leche´,. Mira, ojalá me lo hubiera llenado, porque por ahí me hubiera gastado tanta guita como gasté en Valencia con el pelotudo de tu tío". Como respuesta, Alex acudió a su cuenta de X para amenazar, con una repudiable violencia, a Yanina: "Agarrate puita matada, cornuda mundial. En Carajo te contesto todo".