Yanina Latorre destrozó a Furia en pocas palabras: lo piden, lo tienen

Un cruce que era de esperarse. Desde que Juliana "Furia" Scaglione se convirtió en la figura de la actual edición de Gran Hermano, Yanina Latorre fue lapidaria en cada actuación de la participante.

En las últimas horas, la ex hermanita y la panelista afilaron sus lenguas y lanzaron como flechas sus palabras amargas. En pleno diálogo con Gastón Trezeguet, conductor del ciclo de streaming Se Picó (República Z), la furiosa arremetió contra el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América TV: "Ya hicieron un programa conmigo, ya fui la protagonista y se llenaron de guita ¡Bueno, ya está! ¡Basta, déjame vivir!".

Yanina Latorre

Tras manda a Yanina Latorre a lavarse los dientes por su olor a mierda, la expectativa quedó sobre la respuesta de la periodista, quien es conocida por no tener pelos en la lengua. Sin embargo, se hizo esperar unas horas.

Furia es una enemiga que le queda chica a la protagonista de numerosos conflictos. Latorre entre risas ninguneo, en su espacio radial "El Observador", a la favorita del público del reality show: "Ni siquiera me ofende. Todos me pidieron un descargo, pero ¿qué descargo voy a hacer sobre alguien que no existe? ¿Quién es Furia?"

La angelita dejó en claro que el narcisismo de Juliana es culpa de 3 personas: "Desde que salió de la casa, Laura Ubfal, Lorna y el pelotudo de Gastón Trezeguet la están haciendo creer que es Madonna y ella habla en tercera persona, se compara con Maradona. ¿Quién sos, qué hiciste? Báncate la opinión ajena".

Como buena conocedora del rating, la influencer se tomo unas horas para hacer su descargo y luego lo compartió en sus redes sociales, donde furiosos salieron a defender a su ídola.

Luego de ubicar en su lugar a Furia Scaglione, Yanina Latorre se tomó de los dichos de la participante para dar fin al tema: "Y ahora, si me disculpan me voy a lavar los dientes porque tengo olor a mier**, pero solamente cuando la nombro ¡Bye!".