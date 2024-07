El video de Barbano a los besos en un boliche: el lapidario análisis de Ángel De Brito

Rolando Barbano estuvo en boca de muchos tras su polémico romance con su ex-colega Marina Calabró. Además, fue protagonista de uno de los momentos más incómodos de la TV argentina de este año, cuando la periodista le dedicó su Martin Fierro de Radio y él no le devolvió el gesto, razón por la cual en vez de recibir aplausos, recibió abucheos.

Este jueves en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, se dio a conocer un video comprometedor del periodista junto a una mujer misteriosa. "Ayer a la noche fue a un boliche en Costanera que se llama Ópera. Esta chica estuvo toda la noche, las bocas se terminaron juntando, y se van juntos", amplió Pepe Ochoa.

Marina Calabró no escondió sus sentimientos ante el ojo público durante las últimas semanas y se la vio muy triste durante su separación, a diferencia de Barbano quien se mostró firme con su decisión en diversas declaraciones.

"Está soltero, ya terminó su relación. Por ahí no es el momento tan rápido con la otra llorando y él en el boliche pero es subjetivo... quizás te podes guardar un poquito", comentó Ángel de Brito tras mostrar el video.

La lapidaria frase que Barbano le dijo al oído a Calabró en los Martín Fierro

Si bien el periodista de policiales fue criticado por su falta de reciprocidad a la hora de dedicarle a la panelista su estatuilla, hubo otro desagradable desaire que recién se conoció en las últimas horas. Quien se encargó de revelar cómo se vivió el incómodo momento en la mesa y lo que la transmisión no mostró fue Nancy Duré, que se encontraba sentada junto a Calabró.

"Marina cuando llegó ya estaba en un estado vulnerable, nosotros la conocemos y sabemos que llora muy fácilmente. Yo ya le había dicho: 'Pase lo que pase, no llores; disfrutá de la noche'. Ella hizo un esfuerzo muy grande, está sensible", reveló Duré, en el ciclo Socios del Espectáculo.

Calabró no se esperaba quedarse con el premio a la mejor panelista de espectáculos y su cara de sorpresa a la hora de enterarse no dejó dudas. Conmovida por la inesperada estatuilla, la hija de "Cala" improvisó un discurso de agradecimiento y se la jugó fuerte: sobre el cierre, se lo dedicó a su "amor". Pero, no conforme con eso, lo miró a Barbano y le espetó: "Sí, a vos Rolando".

La cara de felicidad de Marina chocó con el visible rostro de incomodidad de Barbano, quien se encontraba en la mesa central junto a su hijo. Minutos después, el periodista ganó su propia estatuilla y, como era de esperarse, toda la audiencia prestó atención a su discurso.

"Mientras Barbano hablaba, ella me agarra fuerte de la mano. Hay memes de mi cara porque yo realmente no lo podía creer. Yo le dije: 'Sos demasiada mujer para este hombre'. En un momento, ella empieza a quebrarse, se le caen dos lágrimas, se las seca y se queda ahí. Fue tensa la situación toda la noche", recordó Duré.



Paula Varela aportó lo suyo y reveló la lapidaria frase que Barbano le habría dicho a Calabró cuando regresó a la mesa, tras recibir su estatuilla. "Le leí los labios a Marina. Se ve que te dice cuando él está hablando: 'Esto es muy difícil'. Cuando (Barbano) llega a la mesa, ella lo mira como sorprendida y él le dice: 'Chau, Marina'. Ella pide disculpas, porque realmente se sintió mal".

"No tenía por qué pedir disculpas", la interrumpió de inmediato Duré. "Ella lo único que hizo fue decir un sentimiento que ella tiene, aparte es un amor que se blanqueó, no es que ella lo expone. Ellos ya se habían mostrado juntos en el cumpleaños de Yanina Latorre", sumó, aunque olvidó que la pareja ya estaba separada durante la ceremonia.

Atento al debate en el piso, Rodrigo Lussich defendió al periodista de policiales: "Pero evidentemente ya no es el amor correspondido que ella tenía y que anunció en algún momento. Lo incomoda de algún modo".

Lejos de soltar la toalla, Duré reveló detalles íntimos del vínculo entre Barbano y Calabró; al tiempo que dio a entender que el periodista mantiene y alimenta una relación tóxica con su compañera de radio.

"A mí me parece que tiene que ser claro en sus mensajes. Al aire se muestra así y después arregla planes con Marina, la confunde. Si realmente no querés saber nada porque tuviste una relación que cuando estaba oculta te resultaba cómoda y ahora ya no, entonces sé claro. No des mensajes ambiguos. Todas sus amigas le decimos: 'Marina, salí de ahí'", remató Duré.