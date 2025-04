Yanina Latorre le embarró la cancha a Roberto Castillo después del video secreto: "Totalmente alcoholizado"

Yanina Latorre liquidó al abogado Roberto Castillo, actual pareja de Cinthia Fernández, tras la filtración de los videos suyos donde maltrata e insulta a la madre de sus dos hijas menores, Daniela Vera Fontana, en los cuales volvían juntos de una fiesta familiar mientras él conducía su vehículo.

"A mí, después de haber escuchado el video de Castillo, me parece el ser más bajo que hay sobre la tierra", confesó la periodista al aire de su programa en El Observador 107.9. Allí aseguró que el letrado iba "en el auto totalmente alcoholizado" y cuestionó que a su ahora ex pareja "le dice de todo: mogólica, puta, le insulta familia".

Daniela Vera Fontana y Roberto Castillo

Al mismo tiempo, la conductora de Sálvese quien pueda por América TV, aseguró que ella había querido pasar el material en televisión, aunque finalmente no pudo lograrlo. "Yo ese video lo tenía y lo iba a pasar, y no me dejaron hacerlo. Obviamente, porque el hijo de pu** este mete cautelares", explicó Latorre.

La filtración llegó de la mano de la periodista Fernanda Iglesias, quien expuso los dos videos en el programa Puro Show que se emite por El Trece. Los dos tapes son del mismo día, aunque en situaciones distintas. En el primero la insulta a partir de una discusión que se presentó con la familia de Vera Fontana y en el otro se pelea con otro conductor en la calle y luego la insulta nuevamente a ella.

"Vos me maltrataste. Vos, boluda. Te estás adelantando a mi jugada sin saber nada, solamente defendiendo a la otra posición. Es una enfermedad que tenés, boluda. Me querés atacar, listo, yo me voy a defender", gritaba Castillo en la filtración, en la que se lo vio totalmente fuera de sí. El contexto de la pelea y los planteos del letrado pueden parecer confusos, aunque lo central no es eso, sino la agresividad con la que se comporta.

"Tu familia está enferma igual que vos, boluda. ¿Sos pelotuda? Esa es mi jugada, idiota. ¿Sos pelotuda o te hacés? Esa era mi jugada, boluda. Si el otro también estaba siendo irónico antes, ¿no te diste cuenta? ¿Eh? ¿Eh? Boluda. ¿Me estás jodiendo? Sos una enferma, vos estás mal de la cabeza y me querés arrastrar al pozo con vos, por la ignorancia tuya y tu enfermedad que tenés ", siguió el abogado.

"Sos una pelotuda. Yo en ese momento no quiero que te metas, nada más. Que no te metas. Ni siquiera te pedí que me ayudes. Si está tu hermano, tu papá y un amigo: son tres para defenderse. Son tres cabecitas, vos no te metas, yo me defiendo solo. No te metas a apoyar a los demás. Solo eso te pedí y no lo conseguí, no lo conseguí", lamentó Castillo en el final del primer tape.

Cuando emitieron los videos en Puro Show, Iglesias leyó un mensaje de Vera Fontana que ayudó a contextualizar la situación. "Mis padres viven en Zona Oeste y nosotros en ese entonces en el barrio de Villa Urquiza. Apenas subimos al auto, se puso nervioso y empezó a tratarme mal porque había tenido un intercambio de opiniones entre uno de mis hermanos, un amigo de mi hermano y mi padre. Como yo no lo defendí, porque una puede ser novia, pareja o no sé, y tener su criterio y opinión, se puso como loco, empezó con los insultos, las ofensas hacia mí y para con mi familia", detalló la madre de las dos hijas menores de Castillo.

El segundo video comienza con Vera Fontana pidiéndole a su entonces pareja que pare, mientras este se agredía verbalmente con otro conductor a alta velocidad. "¿Sos boludo? ¿Sos pelotudo o te hacés, mogólico? Sos boludo, sos idiota. Enfermo, ¿qué te haces? Bajá el vidrio, idiota. Bajá el vidrio, la concha de tu madre", se oye vociferar a Castillo.

"Pará, pará, mi amor, pará, ¿qué te pasa? Vas a chocar, por favor. Amor, por favor, vamos a casa", le pide ella enseguida, acción que despierta la ira nuevamente contra ella. "Cerra el orto vos, andá con Rodrigo y el otro cómo se llama, el empleado, andá con el empleado a chupar pijas, pelotuda. Andá a chupar pijas, seguí chupando pijas y callate la boca, pelotuda. A mí no me hablés. Me voy a buscar una mujer de verdad. Vos chupá pija. Sos una puta. Andá a chupar pijas. Para mí sos una puta. Defendés a los otros y eso es ser una puta", atacó el abogado.

"A mí, mis mujeres me defienden a muerte. Como me han defendido todas: a muerte, aunque me equivoque. Y después me han dicho 'sos un enfermo'. Vos me exponés ante el público. Y por eso me di cuenta de que vos sos una enferma. No, no sos una enferma. No sabés estar en pareja conmigo. Nada más. Capaz que estás sana vos y yo estoy enfermo", ironiza al final del segundo video Castillo, en una casi confesión acerca de lo que acababan de vivir.

Vera Fontana también se refirió a esto, nuevamente en la voz de la periodista Iglesias. "Cuando fui a la Oficina de Violencia Doméstica me hicieron revivir situaciones y dichos de Roberto que los había bloqueado. Él siempre me rebajó, me humillaba y esto se potenciaba cuando consumía alcohol", señaló. "Regresando de una Nochebuena en casa de mis padres, 25 de diciembre de 2019, a las 3:30 de la mañana, Roberto sube alcoholizado a manejar luego de que le pedí que por favor me dejara conducir a mí porque él no se encontraba en condiciones", recordó. "Roberto ha amenazado con un arma a mi hermano en una oportunidad, cuando yo estaba embarazada de Helena y nos habíamos distanciado por 10 días. Si yo hubiera querido hacerme famosa, lo hubiera dicho en su momento, era para un policial el título. La víctima declara cuando quiere y eso el mismo Castillo lo ha remarcado", cerró Vera Fontana.