Susana Roccasalvo filtró la mafia de Olga y Luzu TV: ¿Cuánto cobran las figuras del stream?

La guerra entre canales de stream continúa y escala rápidamente a un siguiente nivel de tensión: mientras en un principio sólo se disputaban la audiencia, actualmente con la amplia oferta de nuevos canales también surgieron robos de figuras principales, programas enteros y de allí nace una nueva disputa; se trata de los sueldos que pagan las productoras para que los influencers elijan ser parte de sus equipos. En este contexto, Susana Roccasalvo desenmascaró la mafia detrás de Olga y Luzu TV al revelar el monto de los salarios.

Además de estar latente la guerra entre canales de stream, también ese ámbito se encuentra enemistado con la televisión debido al ruido que generan en los más jóvenes, dejando a los viejos medios completamente desplazados. Es así que la conductora quiso defender su lugar de trabajo: "Esto tiene que ver con la anarquía que hay en los streamings. Detrás de cámara no hay gente que enseñe, porque todos acá aprendimos", comenzó su discurso.

Nuevos detalles en la guerra de stream: los millonarios salarios que pagarían Migue Granados y Nico Occhiato

"Cada uno se recibió, o no, de alguna carrera en especial, pero la práctica te la da el aire y los productores que están detrás de cámara, que son los que te van enseñando", indicó Roccasalvo sobre cómo funcionan los mecanismos en la televisión e indicó que no pasa lo mismo en el mundo del streaming. "Yo, cuando iba a hacer notas me iban diciendo, 'ojo con esto', 'ojo con el otro'. Y fui aprendiendo a saberme manejar. Pero ¿quién tiene 45 o 50 años de los que hacen streaming producción?", expresó la periodista, que liga la falta de conocimiento a los hechos que terminan en cancelaciones.

Roccasalvo develó que uno de los principales problemas en las empresas de stream es que se le paga más a la figura que está frente a la cámara y hay una enorme diferencia con quién ocupa el rol de productor: "El tema también son los salarios de los productores de la televisión, que no son lo mismo que los de los streamings. Por más que el streaming estén ganando mucha de plata, porque el segundo en un programa de stream vale millones. O sea, vos querés presentar un producto, vale millones de pesos una sola vez que sale".

Es así, que quizás se fue de boca y dijo un monto exacto a la hora de hablar de sueldos: "A mí me llegó la información de que las figuras cobran de 14 millones para arriba , los conductores y las conductoras. Hay una distribución que es desigual, porque ahí se ven los errores, que no hay productores que sepan cómo manejar el aire".

Roccasalvo no es la primera en exponer los bajos salarios del equipo detrás de cámara que hace posible que un programa, ya sea de televisión, radio o stream, sea posible. Días atrás, "La Negra" Vernaci generò polémica al producir su propio programa al solidarizarse con sus compañeros productores, a quienes Pop Radio les ofreciò un salario de cien mil pesos.