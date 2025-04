Sacado, Pepe Cibrián disparó contra Dillom y dijo que lo quiere "preso": "Es un magnicida"

El respetado y querido Pepe Cibrian, uno de los dramaturgos más importantes de Argentina, vive espantado. Ya sucedió que despotricó contra la gente de Olga por un chistecito bastante subido de tono y ahora le tocó horrorizarse con la última aparición de Dillom en los escenarios del Quilmes Rock.

Fiel a su estilo elegante y particularmente coqueto, fue La Criti quien sacó de la boca de Pepe la gran declaración que realizó sobre el hiphopero que ya se volvió una figura polémica por donde se lo mire.

Dillom en el Quilmes Rock

El actor dijo sin pelos en la lengua que Dillom es un "magnicida". Las declaraciones no vienen de arriba: es que el cantante se presentó en el Quilmes Rock y apuntó directamente contra el presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei cuando cambió la letra de su canción Buenos Tiempos en la que el estribillo original dice "el día que muera, moriré en mi ley" y con la que atacó fue cambiada por "el día que muera, morirá Milei". Si bien fue casi imperceptible el juego de palabras, el ataque contra Dillom no tardó en llegar y el fragmento del video se volvió rápidamente viral.

Sobre esto, Cibrian opinó muy cabreado: " Es un error, es una aberración . Es una cosa monstruosa. Tiene que ir preso. Es un magnicida", dijo en una locuaz seguidilla de medidas que tomaría contra el cantante de 24 años oriundo del barrio porteño de Once.

Pepe Cibrian

Sea como fuere, a Pepe tampoco le gusta el momento político que atraviesa Argentina. "En nuestro país tampoco es tan agradable lo que estamos viviendo", expresó y en la misma línea explicó que "no está de acuerdo" con lo que le toca vivir día a día a los ciudadanos y ciudadanas argentinas.

"Yo tengo derecho a hablar si soy mi democracia", dijo sin embargo muy empoderado. Y, para seguir echando leña al fuego y servir al show, Cibrian despotricó: "Como yo no vivo ni de (Cristina) Kirchner, ni de (Mauricio) Macri, ni de (Javier) Milei, hablo lo que me da la gana ", expresó verborrágico y provocador.

Javier Milei

Pero... ¡puede haber más! El dramaturgo mostró los dientes y fue más profundo con su discurso anti-política: "Lo que pasa es que cuando hablás mal viviendo de ellos, es más difícil poder opinar", dijo tal vez con conocimiento de causa. Como dice el dicho "más sabe el zorro por viejo que por zorro", el actor argentino sacó a la luz lo que pocos se atreven a decir: "Me parece que es tan ingenuo de los ensobrados. Toda la vida ha habido ensobrados", reconoció con aires de superación.

Pero volviendo al capítulo con Dillom, lo cierto es que Cibrian puso un manto de piedad sobre el compositor de Post Mortem y cuestionó a quienes tienen el verdadero poder: "Es una locura, de la cual también los políticos son responsables por las cosas que se dicen, las cosas que nos dicen", reflexionó. Además, ni el presidente Milei se salvó de las críticas: "Yo siempre pensaba que Milei me reta todo el tiempo", dijo ofuscado y se preguntó de manera retórica: "¿Por qué me va a retar? No me retaba ya mi padre, no me va a retar Milei ", dijo contundente.

"¿Vos sos La Pistarini?"

"¿Vos sos La Pistarini?", la pregunta quedará marcada a fuego en la historia de las redes sociales en Argentina. Corrían los últimos meses de 2024 cuando Juan Carlos Siber, uno de los salvajes trolls de Milei -que en las redes sociales usa su nombre de guerra @La_Pistarini- titueó en contra del cantante: "Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom".

Alguien del fandom del cantante le hizo llegar el tuit y fue el mismo Dillom quien llegó hasta el asiento de Siber y realizó el pase de comedia política más divertido de los últimos tiempos: "¿Vos sos La Pistarini?, ¿el que sube fotos mía en Twitter?, ¿tenés algún problema? Te arranco la cabeza, pelotudo. Ah, mirá que guapo que sos ahora, eh. Portate bien, ¿dale?", expresó con tono calmo y hasta casi simpático mientras Juan Carlos Siber reía nervioso y se tapaba la cara para no ser alcanzado por la cámara del cantante que subió el video y en minutos estalló haciéndose viral.