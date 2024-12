Agustina Restucci sobre su libro "El Origen de las Flores": "Implicó un acto de valentía personal"

Termina el año y qué mejor que empezar el 2025 con una lista de libros para leer y sentir el placer de la literatura argentina cerca. La propuesta sólo puede mejorar si quien escribe es Agustina Restucci y el libro es un thriller psicológico: "El Origen de las Flores".

BigBang tuvo el privilegio de una profunda e interesante charla con la autora que despeja dudas y trae reflexiones sobre su obra a pocos días de terminar el 2024 en un contexto cargado de desinformación que sólo puede afrontarse con un buen libro.

Agustina explica que el proceso creativo en el que se embarcó para crear "El Origen de las Flores" no contaba con una estructura previa, ni largas horas de planificación, sino más bien todo lo contrario: "Fue un viaje a ciegas que una elección deliberada" dijo y continuó: "En el proceso creativo, de cualquiera de mis libros, yo me sorprendo al igual que el lector a medida que avanzo en la historia. Van surgiendo escenas desde algún lugar escondido que todavía no identifico", explicó.

"El Origen de las Flores"

Es por eso que el libro que cuenta la historia de un grupo de alumnas en un bosque en la Patagonia es tan certero como inesperado. Las vidas de las protagonistas mutan a niveles insospechados y el entramado de la historia termina siendo un verdadero camino de ida.

Sin embargo, para la autora, ese camino es totalmente incierto por lo que la obra termina siendo espectacular: "Si supiera de antemano lo que va a pasar, no encontraría diversión en el proceso. Sería como ver una película por segunda vez, donde ya se lo que va a pasar (...) hay estilos y estrategias de todo tipo, la mía es esa: sin conocimiento previo, sin mapa, sin estructura. Los personajes hacen lo que quieren. Yo solo acompaño", confesó.

Sobre "El Origen de las Flores", Agustina reflexiona que su proceso fue "una aventura oscura y fuerte" y, en la misma línea analizó: "Alguna parte de mi quería explorar los límites de la condición humana, de la naturaleza y de la supervivencia, de la manipulación, del control, de la búsqueda de la perfección y de la venganza. Fue una experiencia intensa y liberadora". Para coronar, también admitió: "Me sumergí en un thriller psicológico que me permitió explorar los rincones más oscuros de la mente humana ".

"El Origen de las Flores" viene de "El Origen de las Piedras"

La oscuridad y la luz juegan un papel importantísimo en la obra de Restucci que si bien relata cómo esas cuatro protagonistas atravesaron casos de abuso, hubo situaciones que hicieron pudieran trascender los: "En el fondo resultó ser la historia de cuatro mujeres, víctimas de abusos y manipulación, transformando su pasado en una fuerza de la naturaleza, capaz de enfrentar a sus torturadores y de desafiar el orden establecido", dijo y contundente expresó: " Se trataba del empoderamiento ", refirió.

Al mismo tiempo, la autora de "El Origen de las Flores", explicó que embarcarse en una obra de tal tino implicó un "acto de valentía personal: "Me jugué por mi sueño de crear algo, de hacerlo, ejecutarlo, y luego publicarlo, con el ingrediente del riesgo de explorar temas oscuros y complejos. Pienso que cualquiera que se arriesgue a hacer algo que salga de su zona de confort es valiente, y camina un paso hacia una evolución personal", comentó a BigBang .

En la misma línea, reflexionó: "La creatividad es un acto de libertad, y compartirla con el mundo, de desafío personal. A quien esté en el limbo de no saber qué hacer con su desafío personal, le propongo que se pregunte cuál es el verdadero costo de hacerlo, cuál es la verdadera traba. En general, es solo uno mismo", dijo Agustina contundente y, volviendo a su obra comentó: "No es sólo una historia de venganza y supervivencia, es una invitación a reflexionar sobre nuestros propios límites , nuestras propias sombras. Es una llamada a despertar, a enfrentar nuestros miedos y a encontrar la fuerza para seguir adelante. Es una historia oscura, pero también es una historia de esperanza y empoderamiento".

El nacimiento de "El Origen de las Flores"

Agustina no es sólo escritora. Se formó como antropóloga y este mundo le sirvió como herramienta para adentrarse en el fantástico mundo que cuenta detalladamente en la obra. Sin dudas Restucci supo usar esas manifestaciones a su favor: "El interés de esta rama de la ciencia por la cultura, la identidad y la dinámica de poder me llevó a explorar temas como la manipulación, el control y la resistencia", dijo y completó: "En particular, los estudios de género y etnográficos me permitieron comprender cómo las estructuras de poder pueden influir en la vida de las mujeres y cómo estas pueden resistir y subvertir esas estructuras".

Lo que ella describe como su "noción de 'otredad'" es algo que se ve a lo largo de sus obras literarias: "En el caso de El Origen de las Flores fue clave, yo creo, en la creación del culto celta de la novela que considera al grupo femenino que explota como un 'otro' manipulable e inferior . En muchas culturas la 'otredad' se usó y se usa para justificar la violencia y la opresión".

La autora contó que la antropología le sirvió para "observar y escuchar" para "entrar en la piel" de los personajes y para "comprender sus motivaciones y miedos". Además, habló sobre Cala, la protagonista de la obra y sobre cómo "una mujer puede enfrentar y desafiar la 'otredad' impuesta por el culto".

Complejas e inexploradas situaciones se abordan en "El Origen de las Flores" porque la historia está cargada de simbolismos. Es allí de donde Agustina también se valió de la antropología para crear este mundo que no era nada fácil de habitar: "El conocimiento de la simbología y el ritual en diferentes culturas que la antropología brinda, me ayudó a crear el mundo secreto del culto celta , con sus rituales y símbolos que refuerzan su ideología", contó.

La posteridad de "El Origen de las Flores"

Si al lector de esta nota periodística le interesa saber qué hará Agustina Restucci después del nacimiento de ésta publicación, se llevará cuarenta y tres sorpresas: "43 historias",es la antología de cuentos de la aurora que ya está disponible en todas las tiendas.

"Juega con los límites entre la realidad y lo fantástico, sumergiendo al lector en situaciones extraordinarias y provocadoras", adelanta Agustina sobre esa obra y describe algunas: "Cada historia revela un mundo en el que lo cotidiano se transforma en algo inesperado: personas que reencarnan en animales, expediciones a cuevas que borran la identidad, y personajes que desafían las leyes del tiempo y el espacio. A través de un estilo cautivador y reflexivo, la colección explora los dilemas de la existencia humana, la fragilidad de las relaciones y las múltiples caras de la realidad. Es ideal para los lectores que buscan historias impredecibles , profundas y llenas de ironía".

Pero ¡hay más! Agustina ya planea su 2025: "Voy a publicar la última parte de la trilogía del Origen", dijo y aunque aclaró que no puede dar muchos más detalles sobre ello, aseguró que "le va a dar un cierre a la historia que va a sorprender. Impactante, original y audaz", describió con emoción.

💣Bombita. Para contactar a Agustina Restucci, los lectores pueden enviar un mail a @agusrestulibros o bien ingresar a su página web www.agustinarestucci.com.ar

Ser escritora independiente en Argentina

Agustina es unas de las autoras independientes argentinas que disfruta serlo. Entre las reflexiones que dio y que cualquier persona que se adentre al vasto mundo de la escritura puede seguir, explicó que "la libertad creativa" es uno de los beneficios de publicar de manera independiente.

"La libertad de elegir sobre temas y estilos sin interferencia", remarcó como otras de las mieles de la producción independiente de literatura y también nombró como benéfico "el control absoluto del proceso, la posibilidad de obtener el 100 % de los beneficios económicos y derechos de autoría".

Agustina Restucci

Además resaltó "la satisfacción de crear" y en esa misma línea enumeró: "La flexibilidad en plazos y ritmos de trabajo. La oportunidad de conectarse directamente con los lectores y construir una comunidad. La innovación. La adrenalina del riesgo. El desafío de estar aprendiendo constantemente. Las multifacetas. Convertirse en escritora, creadora de contenido, agente de marketing, diseñadora, vendedora, entre otras cosas".