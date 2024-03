Atención swifties: la receta para preparar el plato favorito de Taylor Swift

Además de ser conocida como una de las cantantes más exitosas del mundo, Taylor Swift también se destaca en el rubro gastronómico por su mano para la cocina. Es que ella siempre dijo que prefería lo casero por sobre el delivery y que recibe a sus invitados con galletitas hechas por ella misma e incluso se las ha hecho probar a sus fans.

Aunque le encanta lo dulce y el café, la cantante de "Cardigan" reveló cuál es su plato favorito y aseguró que "podría comerlo toda la vida", si no fuera porque debe hacer una dieta especial para poder resistir las tres horas de show en el The Eras Tour, que requiere de mucho esfuerzo físico.

La comida de favorita de Taylor Swift.

Según explicó en un reportaje, sus favoritos son los "Chicken Tenders", una porción de pollo frito bastante común en los Estados Unidos. Son muy sencillos de hacer, pero llevan una gran cantidad de aceite. "Me encantaría comerlos todos los días, si las calorías no contaran y yo no engordara", expresó.

La última vez que se la vio a Taylor comiendo este plato fue en los premios Grammy, hace un mes, donde ella no solamente se llevó el premio más esperado de la noche, "el Álbum del Año" con "Midnights", sino que, además, tuvo la panza llena y el corazón contento gracias a los chicken Tenders.

Además, expresó ser fan de la pechuga asada y caramelizada, el hummus, las galletitas de Chía, nuez moscada y canela. Pero el verdadero secreto para hacer las Chicken Tenders como le gustan a ella, te la contamos en BigBang.

¿Qué necesito para hacer la comida favorita de Taylor Swift?

Chicken Tenders

Ingredientes:

Pechugas de pollo deshuesadas y sin piel, cortadas en tiras

Pan rallado

Harina

Huevos

Sal y pimienta al gusto

Condimentos como ajo en polvo, paprika, o cualquier otra especia de tu elección

Aceite para freír

Para preparar este plato, debes buscar tres cuencos hondos poco profundos: uno para la harina, otro para los huevos batidos con sal y pimienta y el tercero, para el pan rallado. Antes de hacer el mismo paso que con las milanesas, sazona un poco el pollo con sal, pimienta y limón para darle el toque ácido y ¡manos a la obra!

Luego, cortá el pollo en tiras generosas y pasala primero por harina, asegurándote de que esté completamente cubierta. después, sumergila en el huevo batido, y finalmente pásala por el pan rallado condimentado, presionando ligeramente para que el pan rallado se adhiera bien.

Una vez que ya tengas el pollo rebozado, dejalo descansar un ratito en frío mientras se calienta el aceite en una sartén lo suficientemente alta para cubrir las tiras. El aceite debe estar caliente pero no humeante.

Freí el pollo durante tres o cuatro minutos de cada lado y asegurate que estén cocidas por dentro, aunque el tiempo de cocción varía según el grosor de las tiras. Una vez cocidas, colocalas sobre servilletas para eliminar el exceso de aceite ¡y listo! podés acompañarlo con salsa barbacoa, ketchup o salsa picante.