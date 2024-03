Desigualdad, lucha y éxito: tres películas de empoderamiento femenino que no podés dejar de ver

Este 8 de marzo se conmemora el día Internacional de la Mujer para reconocer los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres, y concienciar sobre la lucha en curso por la igualdad de género. A través del cine y las series, un área donde el machismo predominó durante mucho tiempo, se han llevado a la pantalla grande las historias más estremecedoras e inspiradoras protagonizadas por aquellas mujeres recordadas por su lucha incansable.

Cine

Pero realmente ¿se movió la aguja? No en algunos casos. El claro ejemplo es la diferencia salarial entre actores y actrices, algo que en la actualidad todavía no está resuelto y estás lejos de tratarse. Otro ejemplo, si se quiere, fue la decisión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de dejar por fuera en las recientes nominaciones a los premios del 2024 a dos exponentes del feminismo promocionado por la película "Barbie". Hablamos de la actriz Margot Robbie (ignorada por segundo año consecutivo) y Greta Gerwig, directora de la película más exitosa del 2023 inspirada en la famosa muñeca de Mattel.

Greta Gerwig, Ryan Gosling y Margot Robbie

Lo llamativo fue que la Academia si le dio una nominación al film de Barbie: para "Ken", protagonizado por Ryan Gosling. "No hay Ken sin Barbie y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig, las dos responsables de esta película que ha hecho historia y ha sido celebrada globalmente. (...)", fueron las palabras del actor frente al desprecio de los Oscar a Margot Robbie. "Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto", sumó. Lo cierto es que hay muchas películas que reconocen el papel de la mujer y son dignas de verse con motivo del Día Internacional de la Mujer, por eso te dejamos algunas de las más interesantes.

La voz de la igualdad (Prime Video)

La primera recomendación es "La voz de la igualdad" está basada en la historia de Ruth Ginsburg, hija de inmigrantes judíos que creció en una familia amorosa, pero que mantenía ciertas tradiciones y costumbres antiguas. A pesar de ser una sobresaliente estudiante en secundaria, Ruth se enfrentaría a la desigualdad de condiciones de género, cuando tuvo que detener su preparación académica por un tiempo, dado que su padre decidió enviar a su hermano a la universidad y no a ella. Su madre Celia buscó la forma de apoyarla a continuar sus estudios y ese evento marcaría su vida.

Joy: el nombre del éxito (Star Plus)

La segunda recomendación: "Joy: El Nombre del Éxito". Joy siempre ha estado fascinada por crear cosas. Esta búsqueda siempre fue apoyada emocionalmente por su abuela materna, Mimi. Pero ella siente que la falta de apoyo la ha llevado a otros a hacer fortunas con sus ideas. Y a pesar de estar en la ruina, Joy es la única persona de su familia a quien todos siempre han recurrido. Además decidió renunciar a su propia vida, esto incluye no haber asistido a la universidad para ayudar a sus padres que se estaban divorciando.

Talentos Ocultos (Disney Plus)

La tercera y última pero muy importante es "Talentos Ocultos". Cuando Estados Unidos se encontraba en plena Guerra Fría contra Rusia, la NASA estaba en búsqueda de mentes brillantes que ayudarán a llevar al primer hombre al espacio. Pero a falta de supercomputadoras digitales que pudieran calcular una trayectoria exacta de la salida y llegada del cohete, encontraron la solución en las matemáticas Katherine Johnson (Taraji P. Henson) y Dorothy Vaughan (Octavia Spencer), y la ingeniera Mary Jackson (Janelle Monáe). Es una película basada en hechos reales, en donde seguimos la trayectoria de estas mujeres afroamericanas desde el inicio de sus aportaciones a la NASA. Sin embargo, durante sus logros profesionales, se vieron envueltas en diversos obstáculos sociales que les dificultaron la llegada a su objetivo: como el color de su piel y el rol obligatorio de aquellos tiempos en donde una mujer tenía que ser ama de casa. Este filme, escrito a partir del libro de Margot Lee Shetterly, recalca como Katherine, Dorothy y Mary Jackson pasaron muchos años siendo heroínas silenciadas en la historia de los Estados Unidos.