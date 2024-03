Milei y su polémico saludo a las mujeres por el 8M: "A las que tienen el coraje..."

El 8M, día Internacional de la Mujer Trabajadora, no será igual que los anteriores en Argentina: al calor de la quita de derechos para mejorar las condiciones de vida de mujeres y disidencias que impuso el gobierno de Javier Milei, la lucha feminista se hará oír en las calles del microcentro porteño.

Desde que comenzó el 2024, todas fueron pálidas para el colectivo de mujeres cis y trans en el país: empezó con la destrucción total del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que, con un presupuesto asignado por Nación reparaba las situaciones de violencia de género (desde violencia económica y simbólica en los medios de comunicación hasta llegar al nivel más peligroso, que es la violencia física).

Lucha feminista argentina

La inequidad siguió creciendo con la quita de alimentos a comedores populares que no estuvieran inscriptos en la línea política de La Libertad Avanza (LLA), generando pobreza y hambre en los sectores populares. Cabe aclarar que en esos barrios, son las mujeres quienes se ponen la olla al hombro para dar de comer diariamente a cientos y cientos de niños y niñas.

Fuera de estas acciones económicas, simbólicamente, el gobierno libertario ya presentó un proyecto para dar de baja la Ley Nº 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo con la amenaza de hasta tres años de prisión en caso de abortar. Esta presentación estuvo a cargo de Rocío Bonacci, una legisladora del LLA y, si bien hasta ahora quedó en la nada misma, es probable que después de aplicar las medidas económicas referidas al ajuste, se avance sobre lo que quedan de los derechos conquistados.

Rocío Bonacci, legisladora de La Libertad Avanza

Un arrebato más es que, por decreto, se instó a los y las funcionarias públicas a no aplicar el lenguaje inclusivo en las dependencias del Estado. Esto que puede parecer menor en el terrible contexto de quita de derechos es importante porque políticamente se incluye en el discurso a disidencias sexogenéricas que no son heteronormativas. Sirve, sobre todo, para garantizar la igualdad de derecho de oportunidades a validar la identidad propia en caso de no tener una hegemónica.

El contexto no da para más. Sin embargo, el presidente un gesto de arrogancia y de provocación para con la lucha feminista. En su cuenta de Instagram expresó con un dibujo de NIk, el historietista acusado reiteradas veces de plagio por los máximos exponentes del género: "A todas aquellas que luchan, trabajan y aman, las que tienen el coraje de atreverse a la fuerza del cambio para lograr la Paz, la Justicia y la Igualdad".

Por otra parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aprovechó la jornada de lucha para anunciar que cambiarán el nombre del Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, sala de Mujeres, Géneros y Diversidad, ubicada en el primer piso de Casa Rosada y que desde el 10 de diciembre de 2023 es utilizado por equipos de comunicación de la administración libertaria como una oficina más.

La intención del Gobierno, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, es cambiar su nombre al de "Salón de los Próceres" y descolgar los cuadros de las mujeres representantes de la historia para ubicar los nuevos con la imagen de San Martín, Belgrano, Sarmiento, Alberdi, Roca, entre otros. "El Salón de las Mujeres, que estuvo 10 años abandonado, va a llamarse Salón de los Próceres", informó Adorni.

Antes del 6 de marzo de 2009, el salón no tenía nombre y se utilizaba para estudiar "el estado de situación" de la realidad, y por decisión de la ex presidenta Cristina Kirchner pasó a llamarse "Salón de las Mujeres" y a utilizarse para actos y anuncios.

El saludo del Presidente por el 8M

Paro, movilización y lucha feminista

Atrás quedaron las costumbres de regalar flores y bombones. Ahora, el 8 de marzo se lucha por un contexto menos violento y con igualdad de condiciones entre hombres y mujeres cis y transgénero.

Sin embargo, salir a la calle a manifestarse sin ser reprimidas también es parte del pasado. Es que la irrupción del ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, hace que esta movilización esté marcada por el protocolo anti manifestaciones en la que se castiga a quien no ceda el paso al tránsito vehicular.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad

💣 Bombita. Esta marcha, es la primera en la que se usará el protocolo y, desde las organizaciones feministas ya están llamando a tener precauciones: llevar ropa cómoda, agua, DNI, teléfono con carga y tarjeta SUBE. Solamente lo esencial en caso de represión.

Las cúpulas sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Federal de Trabajadoras, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), ya comunicaron que movilizarán.

Muchas de las personas que lo harán no cobrarán el día de trabajo por una disposición presidencial comunicada por el vocero Manuel Adorni que, una vez más dijo que el que no va al trabajo no cobrará el salario.

Fuera de las centrales sindicales que marchan todos los años como tradición, se sumaron nuevos colectivos que fueron paridos en la era Milei. Se trata del colectivo de artistas Unidxs por la Cultura que sufre los embates neoliberales del gobierno de las Fuerzas del Cielo.

Desde el primer día de manifestaciones, este colectivo realiza pintadas, sentadas, performances y tocadas culturales en la Plaza de los Dos Congresos. En cuanto al 8M, organizaron una Caravana Cultural que primero pasará por el INCAA -a las 15hs- para realizar una foto colectiva en apoyo a los cientos de personas que quedaron sin trabajo. Luego, convocan a marchar desde Av. de Mayo y Lima a las 16 horas hasta Congreso.

Unidxs por la Cultura convoca a marchar y a performatear

Este colectivo hace una invitación particular: "Si querés participar de la performance venite con vestuario negro con accesorios violeta, verde o naranja. Trae tu ojo"; ese ojo es el símbolo del colectivo que hace referencia a los dichos presidenciales de que quien no está con ellos, "no la ve".

Por su parte, las Madres de Plaza de Mayo también invitaron a marchar en la voz de Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que expresó contundente: "En nombre de todas las Madres invito a esta marcha que tiene que ser muy importante. Ya no pedimos, exigimos que estos DNU que está dictando este Presidente, por favor ni se le ocurra dictar un DNU en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Es un logro que costó mucho pero lo conseguimos".

El Partido Obrero por su parte, empieza con una manifestación en la villa 1-11-14 a las 10 de la mañana para visibilizar los femicidios y la desfinanciación de los centros de asistencia. A las 15hs convocaron a participar de un "ollazo y radio abierta contra el recorte de asistencia a los comedores del gobierno nacional". Y, a las 16 hs se convoca a marchar desde Av. Mayo y 9 de julio hasta el Congreso.

El colectivo Más Democracia fue más allá y, simbólicamente presentó una carta al presidente de la Nación para que considere "reintegrar el presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer del periodo 2023 para ser ejecutado durante el año 2024 con el agregado del 120 % más de su valor inicial por la devaluación decretada por este gobierno al asumir el 10 de diciembre".

El pedido de las mujeres del colectivo Más Democracia

Con un comunicado, contaron de qué se trató la presentación: "La acción política se realizó mediante el envío efectivo de una factura electrónica simulada vía mail a la propia Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo Nacional, que contiene el Cuit del presidente y su condición de 'Irresponsable' por haber eliminado el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad". Además, expresaron: "Esta acción busca visibilizar el desprecio por la presente gestión del gobierno nacional actual en materia de derechos".

Por su parte, la Comisión por la Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale compararon el inicio de la conmemoración del Día de la Mujer en 1975 con la realidad que viven sus trabajadores ahora: "Hoy Día Internacional de la Mujer Trabajadora, paramos la máquina. Porque recordamos a las valientes trabajadoras textiles que perdieron la vida luchando por sus derechos, quemadas en un incendio provocado por su empleador en la fábrica textil Triangle Shirtwaist Company, que funcionaba en los pisos 8, 9,10 en Nueva York, del que no pudieron escapar dado que sus empleadores, Max Blanck e Isaac Harris, ordenaron el cierre de sus puertas. Hoy en día no cambió nada; siguen muriendo quemadas las trabajadoras textiles y sus hijos como en Buenos Aires, Brasil, China, Bangladesh, Perú, India y muchos lugares del mundo".

Comisión por la Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale

Es por eso que marcharán con la consigna "¡¡Paramos la máquina!!" y rememoran el incendio en el taller textil Luis Viale, donde murió la obrera Juana Villca hace ya 18 años y todavía no tienen justicia: "Paramos porque la ropa que todos llevamos está manchada con la sangre de las trabajadoras textiles; paramos la máquina porque las mujeres continuamos siendo sometidas a la sobreexplotación, con nuestros derechos pisoteados y nuestras voces silenciadas; paramos la máquina para que no se repitan más muertes como en el taller textil de Luis Viale; paramos la máquina por todas las mujeres que fueron víctimas de explotación, trata, racismo, xenofobia, femicidios y violencia institucional".