Milei y el país-aula: realismo mágico para hablarle a los maestros mientras desfinancia la educación

En un Día del Maestro cargado de angustia para los y las educadoras por no poder llegar a fin de mes, Javier Milei agradeció pero evitó mencionar ese ajuste que atraviesa al área, la pérdida de financiamiento y las condiciones laborales que se denuncian.

"Ustedes son los que están ahí todos los días haciéndolo posible", afirmó Javier Milei frente a maestros que perdieron casi un 30% de su salario desde que asumió el Gobierno libertario.

Javier Milei en el Día del Maestro

También infantilizó la tarea de quienes sostienen las escuelas todos los días: "Los maestros tienen la noble tarea de estar formando una nueva generación de niños que serán los líderes del mañana", dijo, como si enseñar en aulas desbordadas, con salarios deteriorados y recursos cada vez más escasos fuera una aventura de cuentos de hadas.

Desde la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, Milei recomendó leer y presentó los libros como una herramienta casi mágica: "Cuantos más libros leen, más grande se hace el mundo en el que viven. Si pensar es como pescar, leer es como agrandar el tamaño de la laguna en la que pescan. Es un ejercicio que nunca deben dejar de cultivar, porque los acompañará toda la vida".

El video con IA de Milei y Sarmiento

El Presidente explicó que eligió ese lugar en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y sostuvo que Argentina será construida por personas "esforzadas, honestas y responsables". Luego les dijo a los estudiantes: "No hace falta que decidan hoy qué quieren ser cuando crezcan, alcanza con que sigan siendo cada día un poco mejores de lo que fueron el día anterior y la vida se les va a ir abriendo camino".

La clase de civismo continuó con una lista de ejemplos pensados para el recreo: "Ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar. Empieza en el aula, en el recreo, en la vereda de la escuela o en la propia casa. Es ayudar a un compañero que se cayó en el recreo, es hacer la fila sin colarse aunque tengan apuro y también es no tirar el papel del alfajor al piso cuando no hay nadie mirando".

Pero el gran descubrimiento conceptual llegó después: el país, según Milei, funciona como un aula. " Esto importa muchísimo porque un país funciona igual que un aula : si todos hacen su parte, aunque sea pequeña, entre todos hacemos que salga bien. Si uno tira un papel al piso parece que no pasa nada, pero si todos piensan que algo así, no cambia nada y hacen lo que quieren, las plazas se llenan de basura y nadie puede disfrutarlas".

El mandatario también les explicó a los estudiantes que ellos son un ejemplo para sus compañeros: "Hay algo más que me gustaría decirles, que quizás nadie les dijo: ustedes también son un ejemplo. Cuando un compañero los vea portarse bien o esforzarse va a pensar que él también puede. Ser un ejemplo no requiere ser grande ni famoso ni tener un cargo importante".

Mientras Milei hablaba de lagunas, alfajores, recreos y papeles en el piso, su Gobierno redujo el rango institucional del área educativa, que pasó de ministerio a secretaría, recortó casi un 50% el presupuesto y eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente.