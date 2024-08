Impacto de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana: misterio, secretos e interrogantes en tres emocionantes series

En los últimos años, las series de televisión han comenzado a explorar la Inteligencia Artificial (IA) de manera más profunda y sofisticada. Estas producciones no solo ofrecen entretenimiento e invitan a reflexionar sobre el impacto potencial de la IA en la sociedad, no solo de hoy en día si no a futuro.

Skynet, la Inteligencia Artificial por excelencia en el cine

Pero la IA no existe hace poco, todo lo contrario. De hecho, el 29 de agosto se conmemora un evento ficticio, pero significativo para los seguidores del cine de ciencia ficción: el nacimiento de Skynet, la inteligencia artificial que lidera el ejército de las máquinas en la saga de películas "Terminator".

En cuanto a las tendencias actuales en series de IA, se pueden reconocer tres principales:

1. Reflexión Ética y Moral : muchas series están enfocadas en los dilemas éticos que plantea la IA, como en "Black Mirror" y "Westworld", que exploran las posibles consecuencias de la interacción humana con entidades artificiales conscientes, planteando preguntas sobre la moralidad, la autonomía y el control.

2. Realismo Tecnológico : a medida que la tecnología avanza, las series integran representaciones más precisas de la IA. Series como "Devs" y "Humans" buscan ofrecer una visión más cercana a la realidad sobre cómo podría evolucionar la IA y su integración en la vida cotidiana.

3. Protagonistas Artificiales : la tendencia hacia la personificación de la IA también es notable. En "Altered Carbon" y "Person of Interest", donde la IA no solo actúa como un componente tecnológico, sino que también juega un papel central en la trama y el desarrollo de los personajes.

"Altered Carbon"

BigBang deja las tres recomendaciones para maratonear todo el fin de semana y aprender de todo lo que la IA te puede ofrecer hoy, mañana y a futuro.

"Mrs. Davis", buscala en MAX

Sinopsis . Comedia dramática que sigue a Simone, una monja que emprende una particular guerra contra una poderosa Inteligencia Artificial llamada Mrs. Davis. Simone va a hacer todo lo que esté en su mano para acabar con esa potente tecnología a la que considera una gran amenaza.

"Black Mirror", mirala en Netflix

Sinopsis . Serie de episodios independientes entre sí y con un reparto y tramas totalmente diferentes, cuyo único punto común es el poder de las nuevas tecnologías para mover el mundo.

La ficción distribuida por Netflix hace un análisis de las nuevas tecnologías de una forma avanzada y futurista que en ocasiones amenazan la integridad de las personas. Un camino por lo peligroso, las obsesiones, la moral, la soledad y los sentimientos envueltos en diferentes mundos controlados por lo tecnológico con un final, en su mayoría, catastrófico, aunque otras veces satisfactorio

"Upload", disfrutala en Prime Video

Sinopsis. Comedia ambientada en 2033 donde las personas que están cerca de la muerte pueden ser "subidas" a una vida futura virtual que ellos elijan. Nora, una joven nacida en Brooklyn, trabaja en atención al cliente de un lujoso entorno de realidad virtual.

El coche de un joven de Los Ángeles, Nathan, se queda colgado y su novia lo sube permanentemente al mundo de realidad virtual donde trabaja Nora. Mientras que Nathan intenta acostumbrarse a una vida lejos de sus seres queridos, Nora lucha por mantenerse a flote trabajando junto a él en el más allá.