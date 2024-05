G Sony en BBN: de hacer beatbox en el subte y salir a buscar el pan para su familia a trabajar con Bizarrap

La vida de Gonzalo Rodríguez, conocido en el panorama musical como G Sony, cambió de la noche a la mañana luego de su participación en La Voz Argentina, allá por el año 2012. En aquella oportunidad, el oriundo de Pontevedra (zona oeste del Gran Buenos Aires), se olvidó de los días que pasó por hambre mientras trabajaba en la huerta de una quinta a cambio de 5 pesos y el descarte de los zapallitos para presentar lo que más le gusta hacer: el beatbox. "Yo creo que aquel, era un pibe inseguro, que no confiaba en su potencial, que no confiaba en que tenía un talento, que no confiaba en que podía llegar a lograr algo con la música", le confío a BigBang .

Pero hoy, a 12 años de aquella experiencia, la vida de aquel muchacho que se metió de lleno en el género urbano a los 14 años, luego de que su padre falleciera y tuviera que hacerse cargo de su madre y sus hermanas, es otra muy distinta. En la actualidad, los que lo conocen y lo tratan a diario señalan que es un chico sumamente "seguro" de lo que quiere, de sus metas y de lo que puede llegar a generar con su música. Además, entiende la responsabilidad que tiene cuando se para delante de una cámara y con un micrófono de frente a su público. "Hoy estoy orgulloso de la persona que estoy buscando convertirme", aclaró.

En sus inicios, rapeaba en la línea de subterráneos, donde se ganó la vida y le brindó su talento a aquellos que, apurados, intentaban regresar a sus hogares o simplemente llegar a sus extenuantes trabajos. De vez en cuando, aparecían aquellas personas que se paraban a disfrutar de su arte sin otra preocupación que el disfrute, lo que generaba alivio y extrema felicidad. "Soy una persona que se dedica a la música, que está todo el tiempo pensando en cómo crear cosas nueva, pero trato de vivir una vida lo más normal posible, fuera de lo que es el ámbito del arte", manifestó en una distendida charla con este portal.

Actualmente el artista está realizando conciertos, giras, presentaciones y también está por sacar nuevos temas y un disco. Sin ir más lejos, el miércoles fue telonero del ícono de la música urbana, Justin Quiles, participó de la Session Freestyle Session #2 con Bizarrap y este sábado está presentando "Liga Bazooka" en el mítico Teatro Gran Rex. Como si fuera poco, el 30 de este mes dirá presente en el "Festival Luna Tropical" que se llevará adelante en el Luna Park. "Si trabajás y tenés de verdad, la constancia y la disciplina, sí podés vivir de esto. Se puede vivir de esto y el que te diga que no es porque él no puede vivir de lo que ama", remató este joven talento de 31 años.

La entrevista completa a G Sony

¿Cuáles son tus raíces?

- Para quienes no me conocen, antes de G Sony y todo lo creado, yo soy Gonzalo, soy de Pontevedra, Merlo, zona oeste de Gran Buenos Aires. ¿Cómo es mi estilo de vida? Yo puedo decir que mi estilo de vida es hip hop, es lo que yo vivo, es mi manera de ser, y bueno, ¿qué puedo contar de mi día a día? Soy una persona que se dedica a la música, que está todo el tiempo pensando en cómo crear cosas nuevas, pero trato de vivir una vida lo más normal posible, fuera de lo que es el ámbito del arte y demás.

Trato de estar con mi familia, con mis amigos, de estar con mis mascotas, como cualquier persona normal trata de vivir su vida, cocinar lo suyo, a veces mucho delivery, no voy a mentir, pero soy un tipo que disfruta también de cosas comunes, como, limpiar la casa, con lo que sea, últimamente vengo re cebado escuchando House of Pain, por ejemplo, y es como que a mí me encanta escuchar hip hop así bien fuerte a todo lo que da.

¿Qué queda de ese concursante de La Voz?

- Yo creo que el pibe de 2012 que estaba en ese programa era un pibe inseguro, que no confiaba en su potencial, que no confiaba en que tenía un talento, que no confiaba en que podía llegar a lograr algo con la música. Eso era el Gonzalo de esa época, y creo que el G Sony de hoy en día que es lo que pueden ver, es una persona que está muy segura de sí misma de lo que puede llegar a alcanzar, de lo que puede llegar a generar, que entiende la responsabilidad que tiene cuando se para delante de una cámara, de un micrófono, delante de un público, que entiende que a la gente se le puede tocar el corazón con una palabra, con una canción, con una melodía , creo que eso es lo que cambió también, la seguridad con la que me manejo ante el mundo. Era muy inseguro de mí mismo, pero eso también era creado por el contexto social, de donde uno crece, de donde uno sale, y a medida que vas creciendo y las situaciones van cambiando, uno va agarrando más confianza consigo mismo. Hoy estoy orgulloso de la persona que estoy buscando convertirme, de a poco, con un montón de choques contra las paredes, pero de a poco me voy sintiendo orgulloso.

¿Tu fuerte historia de vida contribuyó en el artista que hoy sos?

- Obvio que sí, claro. De hecho, lo veo como algo que fue necesario vivirlo para hoy en día poder estar contento y valorar más todo lo que se presenta, porque hay muchas personas que no lo saben, pero cuando sos joven y te llega todo muy de golpe, hablando de fama, plata y todas esas cosas, no sabés cómo manejarlo. Por ende, creo que todo ese contexto lo tuve que pasar para poder hoy en día entender y sentar cabeza de lo que puedo llegar a lograr con los recursos que me brinda el arte, me forjó como persona y me centró como ser humano en un montón de aspectos, haber vivido todo lo que viví antes.

¿Te llegaron a estafar en el mundo de la música?

- Estafas hay siempre. Es una moneda muy corriente, lo cual es lamentable decirlo, pero en la industria de la música está lleno de gente que estafa, de gente que quiere aprovecharse del arte de las otras personas, de gente que conoce negocios y no te los blanquea. No siempre se habla realmente de todo limpiamente y que se cuente 100% todo lo que se habla. Yo fui una de las personas dentro del ámbito urbano que se puede decir que tomé malas decisiones a niveles contractuales, pero no fue porque me quisieron estafar, sino fue porque yo no entendía de la industria y el no entender es parte de lo que la gente piensa que es ignorancia.

G Sony

Pero no es ignorancia yo ahora entendí que no era ignorante, porque yo me tiraba abajo porque decía bueno, es porque yo vengo de barrio, que soy ignorante y no, no es que era ignorante, era que no conocía y al no entender, hay personas que se aprovechan de eso, yo no quiero creer que hoy en día se sacará un provecho, sino que fui yo quien entendí, porque uno no crea nada, no logra nada de echarle la culpa al resto, sino que asumir las cosas como parte de uno y también aceptarlas, abrazarlas como parte de lo que después te forjó como persona es creo lo que hace más importante el aprendizaje.

Me pasó que por causa de este contrato yo estuve con muchos problemas para sacar música, porque se me hacía muy difícil poder negociar cualquier cosa con quien sea, con productores y demás, se me hizo medio complicado, pero hoy en día por suerte puedo decir que estoy en una mejor etapa, que está todo bien, que puedo volver a sacar música, aprendimos de eso. Tengo un equipo de gente que aprovecho y les mando saludos a Aleja, Fede, Zuner, Quique, todos los pibes que me ayudan a trabajar lo mío y que nadie me garque, por así decirlo, que nadie me vuelva a querer comprar con nada.

¿Cómo fue trabajar con Ulises Bueno?

-Primero que nada, que le agradezco muchísimo al equipo Ulises Bueno. Me trataron súper genial, de hecho, cuando fuimos a grabar el video yo no esperaba, me recibieron en un hotel re lindo, nos llevaron a comer a lugares re lindos, cuando hicimos el video nos trataron súper genial, se me consideró todo el tiempo como un artista a la altura, a la par de alguien como Ulises, que realmente hoy en día, vamos a decir las cosas como son, Ulises es un artista que hoy tiene un reconocimiento muy grande dentro de lo que es la música popular nacional, es un capo.

Realmente me trataron como de igual a igual, me hicieron sentir parte de... Gran parte de la música la compuse yo, gran parte mi equipo, gran parte Ulises, eso generó que el chabón le diga:_ "che tengo esta idea, ¿te gusta?" Me dijo: "Me encanta, culiao, vamos a grabar", es una masa Ulises y la verdad que me encantó haber trabajado con él, porque siento que cayó en un momento en donde yo necesitaba quizás la mano derecha de un artista que hoy en día esté sonando en la disco, sonando en algún lugar y es la persona que me dio la derecha, me dijo, vamos a hacer algo.

G Sony

Y ahí en más, estamos viendo, y voy a seguir metiéndome en esta industria tropical que me gusta un montón, siento que encontré una vuelta en la música tropical urbana, porque esto es medio urbano, medio tropical, urbano porque yo soy urbano, me considero urbano, Pero tengo ganas de que se me deje de encasillar urbano y ya en algún momento salte para otro género. Fue increíble cómo quedó, le agradezco a Keke, a Neri, a Gaby, a Zuner, que fueron los músicos detrás de esta obra de arte, que salió increíble, Keke elaboró como un enfermo, la verdad que Keke es increíble, tiene un cerebro tremendo para la música.

¿Ahora qué se viene?

- Hay shows en vivo, el 30 de mayo vamos a estar en el Luna Park, vamos a estar en Luna Tropical, el evento, va a estar Antonio Ríos, van a haber un montón de bandas así de cumbia que son consagradísimas, grosas, y también el 25 de mayo voy a estar en el Grand Rex, compitiendo en la Liga Bazooka. ¡Amamos la Liga Bazooka!, prepárense porque viene picante, lo único que yo les digo, van a ver una versión de G Sony Diferente que se preparen porque yo estoy todos los días con cuchillo y tenedor.

¿Se viene nueva música?

- Ahora vamos a sacar unas live sessions, ahí que vamos a sacar que van a estar muy copadas, unas canciones nuevas y luego muy prontito la Liga Bazooka termina y les voy a dar un disco. Todos temas propios y algunas colaboraciones, no podemos decir nada. Puedo spoilear uno solo, Sara Socas, spoiler uno y fue el internacional. Un laburo hermoso se hizo y es que se sigue haciendo laburo, vamos adelantándose pasos., sale el disco, ¿qué sigue después? Y yo todavía no sé qué sigue después, pero hay una canción ahí con un artista muy consagrado, muy groso no voy a decir, no puedo decir absolutamente nada, pero probablemente después del disco se viene un tema con él, llega a pasar y es como que para mí, para mí se explota absolutamente todo. Yo creo que la gente no se imagina ese junte y no se imagina lo que podemos llegar a hacer. Yo creo que vamos a, de verdad, a descoordinar la Matrix.

¿Se puede vivir de esto en Argentina?

- Si trabajás y tenés de verdad la constancia y la disciplina, sí podés vivir de esto. Se puede vivir de esto y el que te diga que no se puede vivir de esto es porque él no puede vivir de lo que ama. vos tenés que siempre demostrar con hechos, actuando, con obras de bien, sin tratar de pisarle la cabeza a nadie y con los recursos que tenés, avanzar. Creo que se puede vivir de esto siempre y cuando uno sueña en grande, no sueñes pequeño, hay que soñar en grande. Si vos tenés grandes sueños, vas a tener que tener grandes esfuerzos.