Zombies, sangre y videojuegos: las 3 películas de terror que tenés que ver si amás Resident Evil

El cine y los videojuegos vuelven a cruzarse con historias cargadas de terror, criaturas, supervivencia y mucha acción. Si disfrutaste Resident Evil, hay tres películas que merecen un lugar en tu lista sin lugar a dudas.

Es de público conocimiento que las adaptaciones de videojuegos al cine tuvieron una historia bastante irregular o mala, pero en los últimos años el panorama cambió. Algunas producciones lograron encontrar la fórmula para trasladar la esencia de los juegos a la pantalla y conquistar tanto a los fanáticos como a quienes simplemente buscan una buena película de terror que reúna todos los ápices necesarios; con nuevas propuestas que siguen apostando por este universo, hay tres películas que combinan terror, acción, monstruos y supervivencia y que resultan ideales para quienes disfrutan de la adrenalina de Resident Evil.

Resident Evil: Noche Cero

Resident Evil: Noche Cero - Cines

La primera parada es, obviamente, Resident Evil: Noche 0, una nueva propuesta vinculada al universo de una de las franquicias más populares de los videojuegos. La cual es la película que mejor valoración tiene por los momentos de la franquicia.

La película vuelve a poner el foco en uno de los grandes atractivos de la saga: sobrevivir cuando todo parece estar perdido . Zombis, escenarios oscuros, criaturas y una amenaza que crece a cada minuto forman parte de una combinación que los fanáticos del género conocen muy bien, con el agregado de humor en levado excelentemente por su protagonista Austin Abrams el cual hace un trabajo increíble a la hora de fusionar el terror, el drama y la comedia. Además, es una oportunidad para volver al universo de Resident Evil desde una nueva perspectiva y comprobar qué tiene para ofrecer esta nueva entrega.

Five Nights at Freddy's - Apple TV, HBOMAX

Si hablamos de videojuegos convertidos en fenómenos cinematográficos, Five Nights at Freddy's no podía faltar. La película lleva a la pantalla el terror que convirtió al videojuego en un fenómeno mundial: un lugar aparentemente abandonado, animales electrónicos que esconden algo mucho más peligroso de lo que parece y un protagonista obligado a enfrentarse a una situación cada vez más aterradora.

Aunque su propuesta es diferente a la de Resident Evil, comparte uno de sus ingredientes fundamentales: la sensación de estar atrapado y tener que sobrevivir a una amenaza que parece imposible de controlar.

Five Nights at Freddy's

Y hay algo más: sus enormes y siniestros personajes animatrónicos consiguieron convertirse en uno de los grandes atractivos de la película que logró salir airosa en sus dos entregas y fue aclamada por los jugadores del videojuego.

Until Dawn: Noche de terror - HBOMAX

La tercera opción es Until Dawn: Noche de terror, adaptación del popular videojuego de terror. Acá la fórmula cambia nuevamente: jóvenes, un escenario aislado, una amenaza desconocida y una noche que rápidamente se transforma en una pesadilla no solo para sus protagonistas, también para los espectadores.

La película toma algunos de los elementos que hicieron famoso al videojuego y los lleva al terreno del terror cinematográfico, con misterio, persecuciones y situaciones en las que cualquier decisión puede cambiar el rumbo de la historia, dándole ese toque diferente al resto de producciones. Es una alternativa ideal para quienes disfrutan de las películas de supervivencia y de esas historias en las que el espectador sabe que, detrás de cada puerta, puede aparecer algo mucho peor.

Until Dawn: Noche de terror

Tres videojuegos, tres formas de hacer terror. Mientras Resident Evil apuesta por los zombis, las criaturas y la acción, Five Nights at Freddy's encuentra el terror en unos personajes que parecían destinados a entretener a los más chicos, y Until Dawn juega con el misterio, la supervivencia y el miedo a lo desconocido, son tres propuestas diferentes, pero con algo en común: si te gustan los videojuegos y el terror, hay mucho para discutir después de verlas.