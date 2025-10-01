Agroexportadores liquidaron más de US$ 7.100 millones, pero el Gobierno apenas retuvo un tercio y el mercado se desbordó

La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) anunciaron con entusiasmo que en septiembre se liquidaron US$ 7.107 millones, una cifra récord que representa un salto del 187% frente al mismo mes del año pasado y un 291% más que en agosto. El impulso vino de la mano del Decreto 682/2025, con el que el Gobierno suspendió de manera temporal los derechos de exportación al complejo cerealero-oleaginoso hasta fines de octubre, o hasta alcanzar los US$ 7.000 millones en contratos. La normativa obligaba a ingresar en tres días hábiles el 90% de cada contrato, generando una liquidación exprés de US$ 6.300 millones.

El agro liquidó US$ 7.100 millones en septiembre

Desde CIARA-CEC defendieron la medida señalando que el esquema permitió "seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible" y recordaron que los ingresos dependen de factores exógenos como precios internacionales, clima y cosechas. Sin embargo, el "colchón" de dólares que la Casa Rosada buscaba para la previa electoral terminó siendo mucho más flaco de lo esperado. Pese al récord, el Tesoro apenas pudo quedarse con US$ 2.185 millones, según trascendidos del mercado. Los pagos a organismos internacionales por US$ 500 millones redujeron aún más el margen, dejando un saldo neto de solo US$ 1.691 millones.

La dinámica encendió alarmas: el riesgo país saltó a 1.228 puntos y los futuros de dólar ya operan por encima de las bandas oficiales. "La demanda desesperada llegó a convalidar $1.400. En ese nivel el mercado se desbordó, llevando la cotización a un máximo intradiario de $1.450", describieron desde ABC Mercado de Cambios. El Tesoro debió intervenir con grandes posturas de venta por US$ 550 millones, logrando contener el precio a $1.380, aunque dejando tras de sí una volatilidad inédita de $105 en un solo día.

Los analistas coincidieron en que la oferta del agro ya encontró su límite y que, a semanas de las elecciones, el Gobierno perdió una de sus pocas cartas para estabilizar el frente cambiario. De hecho, el costo fiscal de la medida -por retenciones no cobradas- fue calculado por el IARAF en US$ 1.500 millones, el 0,25% del PBI, una sangría de recursos que ni siquiera se tradujo en mayor poder de fuego del Tesoro.

Como si fuera poco, el Banco Central volvió a tensar la relación con el mercado. Aunque Santiago Bausili negó una nueva restricción, la autoridad monetaria ordenó a las billeteras virtuales dejar de vender dólar oficial, lo que generó confusión y fue leído como un endurecimiento más del cepo. O al menos así lo denunció el titular de Cocos, Ariel Sbdar, en las redes sociales, con una aclaración al reclamo de un cliente de la billetera virtual: "Nos pidieron apagar".

Esto llevó a Bausili salir rápidamente en A24 a explicar: "No hubo ninguna medida tomada hoy. No cambia nada en términos normativos para el acceso al mercado de cambios para personas humanas. Había entidades no autorizadas a realizar transacciones, porque eso está limitado a entidades reguladas por el BCRA. Las billeteras no son reguladas por el BCRA. Se aclaró una interpretación errónea de una normativa, pero no tiene nada que ver con normativa nueva".

En definitiva, septiembre mostró que ni el récord de liquidación del agro alcanza para calmar a un mercado que ya huele incertidumbre. El "sinceramiento" de retenciones prometía estabilidad y terminó dejando un saldo incómodo: menos dólares de los esperados, más volatilidad cambiaria y un nuevo golpe al bolsillo fiscal.