Caída del consumo y competencia feroz: Burger King busca comprador y abre otro capítulo del éxodo empresarial en la Argentina

El anuncio de que Burger King se encuentra en proceso de venta en la Argentina volvió a encender las alarmas sobre el clima de negocios en el país. La decisión del grupo mexicano Alsea de desprenderse de la marca -mientras mantiene Starbucks- es parte de una desinversión regional que también incluye Chile y México, pero en el caso local causó un maremoto de dudas y evidenció con crudeza la dificultad de sostener operaciones rentables en un mercado cada vez más golpeado por la crisis.

La cadena de hamburguesas, con 118 locales en el país, quedó en venta

Burger King desembarcó en el país en 1989 y hoy cuenta con 118 locales, pero desde hace años su lugar en el podio tambalea. Mientras McDonald's se mantiene como líder indiscutido y Mostaza logró consolidarse como la alternativa local con precios agresivos y fuerte presencia en el interior, la cadena estadounidense quedó atrapada en una competencia donde "la categoría hamburguesas se commoditizó", como explicó un consultor del sector. "Lo que antes eran atributos de calidad o sabor hoy no alcanzan frente a rivales que innovan con menús más amplios, delivery hiperactivo y promociones agresivas", añadió.

El problema, sin embargo, va más allá de la dinámica interna del rubro. El consumo masivo atraviesa un estancamiento que no da señales de revertirse, y la incertidumbre macroeconómica desalienta a los grandes jugadores internacionales a sostener apuestas a largo plazo. "El principal riesgo para la operación es la dificultad de encontrar un comprador dispuesto a asumir costo argentino", advierten analistas. La búsqueda de interesados quedó en manos del banco BBVA, que ya sondea entre fondos de inversión, grupos gastronómicos locales y operadores internacionales. Entre los nombres que circulan figuran los dueños de Kentucky.

Otro que ya consultó fue el fondo Inverlat (con pasado en Wendy's y KFC) y el grupo ecuatoriano Int Food. Aunque desde Alsea se apuraron a aclarar que la operación no implica cierres masivos ni la desaparición de la marca, lo cierto es que la transición puede traer consigo reestructuraciones, renegociación de alquileres, cambios de proveedores y, en consecuencia, un posible impacto en los puestos de trabajo. Para empleados y franquiciados, la incertidumbre ya está instalada.

La historia de Burger King en el país suma así un nuevo capítulo: tras más de tres décadas de presencia, y con 21 años de expansión hasta alcanzar los 100 locales en 2017, hoy se enfrenta a la paradoja de tener valor como marca pero escasa rentabilidad en un escenario que ahuyenta a inversores. Mientras tanto, Alsea mantendrá -por ahora- su operación de Starbucks, la joya de su portafolio, lo que desnuda la lógica de la decisión: quedarse con lo que deja márgenes más cómodos y menos complicaciones.