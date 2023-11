Alerta por la suba de casos de neumonía en China: hospitales colapsados y cómo afecta a los niños

China vive otra vez una situación que encendió las alarmas sanitarias a nivel mundial, ya que se multiplican los casos de neumonía en niños y se instala cada vez más en la población. Tal es así, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó su preocupación por la enfermedad respiratoria y pidió a la población tomar medidas de protección.

Tedros Adanhom Grebreyesus, líder de la OMS

A través de la red social X (antes Twitter), la OMS solicitó oficialmente a China información detallada sobre el incremento de enfermedades respiratorias y brotes de neumonía para llevar un conteo similar al del coronavirus y que la situación no se vaya de control. "Las autoridades chinas atribuyeron este aumento al levantamiento de las restricciones del COVID-19 y a la circulación de patógenos conocidos como la gripe, el micoplasma pneumoniae (una infección bacteriana común que suele afectar a los niños más pequeños), el virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2 (el virus que causa el covid-19)", señaló el escrito.

En este mismo sentido, el organismo internacional remarcó que en el norte del país se notificaron conglomerados de casos no diagnosticados, pero que no está claro si tienen que ver o no con esta enfermedad respiratoria. Sin embargo, si manifiesta que estos casos saturan los hospitales y llevan a las escuelas al borde de la suspensión de clases.

El pasado 13 de noviembre, la Comisión Nacional de Salud de China convocó a una conferencia de prensa donde informaron sobre el aumento de las enfermedades respiratorias en el país. Según informaron los científicos que investigan el tema, se experimenta un auge de esta enfermedad infecciosa como la gripe, el SARS-Cov-2 y otros virus respiratorios que eran comunes antes de la cuarentena de 2020 y que se experimentan por primera vez desde 2019 por no implementar medidas epidemiológicas.

Según las autoridades chinas, los mayores de edad deben prestar atención ante esta una posible neumonía porque no muestra signos graves a primera vista, sino que el paciente solo puede tener fiebre y desarrollar nódulos en los pulmones, por lo que es importante consultar a un médico antes de hacer cualquier otra cosa.

China en alerta por enfermedad este invierno

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud pidió que el gobierno de China tenga preparado un operativo posible ante la exposición en las escuelas, con el fin de no saturar nuevamente las salas de terapia intensiva o los hospitales como pasó durante 2020 e instó a controlar el brote, ya que no existen registros.

Ante este pedido, China lanzó un comunicado que reza que se tomaron las medidas suficientes para intentar que no se propague la enfermedad a zonas no afectadas:"(Estas medidas) incluyen la vacunación recomendada, mantener distancia con los enfermos, quedarse en casa en caso de infección, hacerse pruebas y recibir atención médica en caso de necesidad, usar mascarillas según corresponda, asegurar una buena ventilación y lavarse las manos de manera regular", remarca el informe.