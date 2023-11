"Romper relaciones sería un gravísimo error...": la dura advertencia a Milei que llegó desde China

El gobierno de Javier Milei ya es un hecho y desde el 10 de diciembre asumirá la responsabilidad de ser el primer presidente argentino libertario. Claro que no es un detalle menor que tenga ese lineamiento político porque definirá el posicionamiento económico del país de cara al mundo. Si bien Milei llega a la presidencia con más dudas que certezas, la pregunta que todavía no se puede responder es la relación con China que tendrá la nación con la que maneja el primer mandatario Chino, Xi Jinping.

Javier Milei

El contexto es claro: Argentina tiene una relación de política económica muy fuerte por dos razones. La primera es que los yuanes denominados en el Banco Central configuran la mitad de los activos; la segunda razón tiene que ver con que Argentina está pagando la deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda por el Banco Popular chino.

Milei además fue claro: "No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. (Vladimir) Putin no entra ahí. Lula no entra ahí", dijo en una entrevista con el periodista yankee Tucker Carlson.

Qué dijeron desde China

Como un mero formalismo, desde China llegaron las felicitaciones para Milei pero también advirtieron sobre mantener las relaciones comerciales para "proseguir la amistad" entre los dos países sosteniendo una "cooperación donde todos ganan".

Las palabras de Mao Ning, portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores expresadas para la agencia de noticias AFP resonaron fuerte en la política internacional que alentaron a seguir las relaciones diplomáticas: "China siempre dio mucha importancia al desarrollo de las relaciones entre China y la Argentina, en una perspectiva estratégica y de largo plazo".

Xi Jinping

Ning apuntó: "El desarrollo de las relaciones entre China y la Argentina se ha convertido en objeto de consenso general en el conjunto de la sociedad en los dos países y aporta beneficios tangibles para los dos pueblos". Y apeló a adherir "a los principios del trato igualitario, respeto y beneficio mutuo".

Lo que venía siendo un comunicado sin mayores condicionamientos se transformó en un llamado de atención que deberá atender Diana Mondino que será la responsable de las relaciones exteriores del gobierno de La Libertad Avanza: "Sería un gravísimo error de la diplomacia argentina si el país sudamericano llegara a cortar lazos con grandes países como Brasil y China".

Reacciones y discursos cruzados en Latinoamérica

El batacazo que pegó Milei en la política internacional fue asombroso: presidentes de toda América Latina salieron a celebrar o a defenestrar el nuevo gobierno libertario. BigBang recopila las frases más importantes de los líderes más influyentes de la región y el mundo.

Uruguay. Pepe Mujica, ex presidente uruguayo salió a opinar fervientemente sobre lo impactado que estaba por el triunfo de Milei. En sus redes sociales posteó: "Argentina se acaba de meter un tiro en el pie"; el mandatario había llamado a votar a Sergio Massa días atrás. El que se entusiasmó y mucho fue el presidente Luis Lacalle Pou que no solo llamó al nuevo presidente sino que tuiteó: "Saludo al presidente electo Javier Milei. Tenemos mucho para trabajar en conjunto y para mejorar nuestras relaciones bilaterales".

Pepe Mujica

Bolivia . Desde el país del altiplano Evo Morales habló fuerte y claro a través de su cuenta de X (ex Twitter): "Nuestro saludo con respeto y admiración al hermano pueblo de Argentina que con vocación pacífica y democrática eligió en las urnas a un nuevo gobierno" empezó y siguió: "Los grandes avances en derechos humanos y las reivindicaciones sociales de los pueblos están por encima de cualquier ideología. Tengan la certeza de que ninguna circunstancia política podrá afectar la indestructible hermandad entre el pueblo boliviano y el pueblo argentino". Para terminar expresó: "Seguiremos trabajando por la unidad, por la integración y por la Patria Grande".

En una seguidilla de tweets también habló sobre Jeanine Áñez quien inició una revuelta que terminó en gobierno de fato: "Nos mantenemos firmes en la lucha contra la ultraderecha, nunca claudicaremos nuestros principios ante los aliados de los que enviaron armamento para sostener al Gobierno de facto de Añez", dijo haciendo clara referencia a la gestión de PatriciaBullrich como ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

Chile . El presidente de esa nación Gabriel Boric no tiró ni para un lado ni para el otro en un comunicado en su cuenta oficial de X: "Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo".

Gabriel Boric

Brasil . Lula da Silva, principal aliado económico argentino sobre todo desde la incorporación de la nación al grupo BRICS, ya confirmó que no vendrá a la asunción presidencial porque "fue ofendido personalmente"; sin embargo confirmó que los referentes del gobierno brasilero "somos capaces de colocar los intereses de Estado encima de la preferencia personal. Esperamos que el presidente electo de Argentina también lo sea".

El que sí vendrá a Argentina es fue ofendido personalmente Jair Bolsonaro, el ex presidente de ultraderecha brasilero que confirmó a través de una videollamada: "Tienes por delante un trabajo muy grande. Como dije en el mensaje que te envié, el trabajo va más allá de Argentina. Representas mucho para nosotros los demócratas que amamos la libertad. Representas mucho para Brasil y puedes estar seguro de que todo lo que pueda hacer por ti, estaré a tu disposición".

Jair Bolsonaro

Paraguay . El presidente Santiago Peña expresó por redes sociales: "Saludo en nombre del pueblo paraguayo al pueblo hermano argentino, por una ejemplar jornada electoral. Felicito a Javier Milei por su victoria y ofrezco la mano cordial y fraternal del Paraguay para fortalecer las relaciones entre nuestros países. Al pueblo argentino ¡salud!".

Colombia . El presidente Gustavo Petro fue concreto: "Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad". El mensaje fue arrobando a Iván Duque, presidente que infiltró a la derecha durante su gobierno en ese país.

Gustavo Petro