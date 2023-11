¿Subió todo? Qué pasa con los precios en los comercios de la Ciudad a días de las elecciones

El domingo cerca de las 20 horas se confirmó quién será el próximo presidente de la Nación: Javier Milei fue elegido con el 55% de los votos. El lunes fue feriado por el día de la Soberanía y teniendo en cuenta el desgaste de las elecciones, muchos comercios decidieron tomarse el día procesando todo lo ocurrido el día anterior y principalmente, por ver cuál sería el camino a elegir pensando en todo lo que podría venir.

Milei festeja en el escenario

En eso, el martes Buenos Aires amaneció con una noticia que sentenció gran parte de lo comercial: fuertes aumentos post elecciones. Pero... ¿Qué tanto tenía de verdad esa noticia? Es que diversos medios de comunicación aseguraron que la variación de precios se vio modificada y hasta sufrieron casi un 45% de suba, aunque esa misma información no fue reflejada en la mayoría de los sectores gastronómicos.

La información que circuló por distintos medios fue justamente que tanto los supermercados como los distintos puntos gastronómicos como restaurantes, bares, confiterías, despensas, kioscos y hasta comercios de alimentos comenzaron a recibir listas con fuertes aumentos en sus productos de consumo masivo y en algunos se notaba desde el 12% hasta el 45% inclusive. Como si fuera poco, se abrió una incógnita sobre la continuidad del programa Precios Justos y qué pasará con ello lo cual alarmó mucho más la situación del país.

Teniendo en cuenta aquella situación, BigBang se acercó a distintos comercios ubicados en la zona céntrica del barrio de Palermo para consultar si realmente todo lo dicho se había replicado con efectividad tanto en las góndolas como en los distintos platos de comida.

La inflación impacta en las góndolas.

En un principio, el primer lugar visitado fue el Supermercado Día ubicado en la calle Humboldt del cual no se presentó ningún tipo de suba. Incluso, los precios no variaron con respecto a la semana anterior y hasta los empleados del lugar aseguraron que hasta el momento no iban a sufrir modificaciones porque los avisos de aumento se informaban entre tres y cuatro días antes cosa que a ellos no les pasó. "Todo se ve tranquilo. Precios Justos nos dijeron que no lo van a eliminar pero hay poca mercancía de lo que integra el programa, lo que más en falta está es el aceite", declaró.

Por otra parte, el gerente de un supermercado ubicado en las calles Bonpland y Gorriti, también constató lo dicho sobre la falta de la mercancía, aunque él sí aseguró haber sufrido grandes aumentos que si bien no fueron del 45% como había circulado, tuvieron que modificar después de las elecciones la mayoría de los precios en casi todos productos.

Inflación en los precios

"Aumentó todo el 25% entre ayer y hoy. Pero más allá de eso, no hay mercadería. La harina está en falta, los productos están en falta, el aceite es imposible. Todo siempre depende de los proveedores, pero ellos mismos te dicen que si necesitas una caja de aceite te cobran $300 mil y si querés dos cajas te sale $600 mil, y eso, a los que tenemos comercios chicos no nos sirve porque no podemos gastar esa cantidad de plata y para una compra que es chica es una locura", manifestó.

Un restaurante de comida típica de Venezuela situado en la zona de investigación, también se sumó a la consigna y en ello, aseguraron no haber tenido problema en cuanto a los precios ni haber sufrido ningún tipo de inflación. "No aumentó nada acá, ni ayer ni hoy. Después de las elecciones no hemos modificado nada", contó.

Y detalló: "Los proveedores si tuvieron un aumento pero nosotros decidimos no mover nada y dejar todo como está. De hecho, desde mitad de la semana pasada que los proveedores no están despachando mercadería no sabemos por qué. No sabemos si se paralizó todo por el dólar o por las elecciones, pero acá seguimos todo con normalidad".

Precios de la canasta básica

El empleado de un kiosco que además de golosinas y bebidas también posee alimentos básicos como galletas y yerba, aclaró cuál es la situación estable de su lugar de trabajo y explicó cómo es la dinámica en cuanto a la suba. "Todavía no aumentaron. Dijeron que quizás a partir del viernes. Por ejemplo, los cigarrillos van a aumentar sí o sí el viernes, pero el resto de los productos todavía nada. Eso creo que es depende del proveedor y fabricante. Nosotros, por ahora, esta semana no modificamos absolutamente nada. Seguro los cambios se van a ver el fin de semana pero veremos. Estamos manteniendo los precios de la semana pasada todavía".

¿Cuáles son los productos que más sufren las subas? "Lo que más aumenta en cantidad de precio son los tabacos, no los cigarrillos sino lo que se usa para armar. Lo que es Coca Cola también aumentan mucho en cantidad. La yerba y las galletitas no aumentan tanto y si aumentan no es demasiado, no es tan a corto plazo. Por lo general, aumenta más cada tanto entonces la diferencia no es tan amplia", explicó.

las-8-mejores-maquinas-de-liar-tabaco

Y en cuanto a la inflación, aclaró: "Acá desde la semana pasada que no aumenta nada. El último aumento fue el sábado que vinieron los proveedores y aumentaron el costo de los productos e indudablemente nos obligaron a aumentar a nosotros, que creo que fue porque justo venían las elecciones".

Un empleado de otro kiosco ubicado en la calle Humboldt pero que posee más amplia variedad de productos incluso hasta comidas rápidas, fue parte de la investigación y confirmó al igual que el resto, que no hubo ningún tipo de aumento en todo lo que ellos ofrecen dentro del mercado.

"Los aumentos varían dependiendo del proveedor que te puede decir 'no vendo hasta tal fecha porque no sé qué va a pasar con el dólar'. Nosotros tuvimos la suerte de que nos pudieron vender pero ya nos habían aplicado el aumento la semana anterior. Tuvimos que aumentar antes del domingo porque no sabíamos que iba a pasar. No sabemos si esta semana va a aumentar o no porque todavía no llegaron los proveedores y ellos vienen dos o tres veces por semana", resaltó.

La especialidad del café se dividió en dos. Es que en un bar ubicado en la calle Honduras dejó en claro que antes de las elecciones había sufrido un 30% de aumento y después de las mismas volvió a tener incrementos. Sin embargo, otra confitería de la calle Humboldt demostró todo lo anterior dejando en claro que al menos los primeros días de la semana corriente no habrían tenido subas de ningún tipo. "Tenemos los mismos precios que la semana anterior, la carta sigue igual, no tuvimos grandes problemas con el tema de la mercadería", declararon dos de los empleados.