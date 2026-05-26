Alerta violeta por niebla: zonas en peligro, cero visibilidad y tránsito ralentizado en CABA y GBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por niebla que afecta a varias provincias argentinas. Las regiones impactadas incluyen Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, donde los bancos de niebla redujeron drásticamente la visibilidad, complicando la circulación en calles y rutas.

Los videos compartidos en redes sociales muestran la densa bruma que cubre amplias zonas, mientras se multiplican las advertencias para extremar precauciones. La confusión entre ambos términos es común, pero la distinción radica en la visibilidad que permiten: la niebla es más densa y limita la visión a menos de 1.000 metros , mientras que la neblina permite ver más allá de esa distancia. En ambos casos, las condiciones son propicias para accidentes viales y complicaciones en el tránsito.

Autopista Richieri

El fenómeno actual responde a un bloqueo atmosférico causado por altas presiones que mantienen una estabilidad prolongada en el centro y norte del país. A esto se suma el aumento de la humedad y las bajas temperaturas, que generan las condiciones ideales para la formación de nieblas y neblinas. De acuerdo con los meteorólogos, esta situación podría persistir durante gran parte de la semana.

Entre las zonas más afectadas se encuentra la Autopista Buenos Aires - La Plata, donde la visibilidad reducida genera múltiples inconvenientes para los y las conductoras.

Recomendaciones del SMN para enfrentar la niebla:

Evitá circular siempre que sea posible. Si la niebla te sorprende al volante, mantené una distancia prudente entre vehículos y evitá adelantamientos. Encendé las luces bajas y las antiniebla, pero nunca las luces altas, ya que estas pueden reflejarse en la niebla y empeorar la visibilidad. Reducí la velocidad y aumentá tu atención al entorno. Si las condiciones son extremas, detenete en un lugar seguro, evitando estacionar sobre banquinas o calzadas.

Mientras el Litoral y Buenos Aires enfrentan este fenómeno, otras regiones también están bajo alerta meteorológica. En La Pampa se esperan fuertes vientos del sector norte con ráfagas de hasta 70 km/h, especialmente en localidades como Chalileo y Limay Mahuida. Por otro lado, una alerta amarilla por nevadas afecta a Santa Cruz, donde se prevé una acumulación de nieve de entre 10 y 20 cm en zonas cordilleranas, con lluvias en áreas más bajas.