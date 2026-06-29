"Alienígenas van a invadir los estadios": terremotos, victoria argentina y alarmantes visiones de Vó Bahiana

En una entrevista exclusiva con BigBang , la reconocida vidente brasileña Vó Bahiana (Anatercia da Silva Gonçalves) deja hasta al más escéptico sin palabras con las declaraciones sobre eventos que, según ella, están por suceder en el mundo. Con un tono directo y sin tapujos, habló sobre el próximo partido entre Argentina y Cabo Verde, desastres naturales que azotarán a América Latina y una sorprendente revelación sobre una posible invasión extraterrestre durante el Mundial 2026.

Consultada sobre el enfrentamiento del próximo viernes entre Argentina y Cabo Verde, la vidente fue contundente: "Veo que va a ser un partido un poco difícil para Argentina contra Cabo Verde, pero veo que Argentina gana; sí, a Argentina le va mejor en ese partido que va a haber", expresó contundente.

OVNIS invadirán el Mundial 2026 según Vó Bahiana

Aunque no brindó mayores detalles sobre el desarrollo del juego, dejó claro que los hinchas argentinos podrán respirar tranquilos al final del encuentro. Sin embargo, su tono dejó entrever que no será un camino fácil para el equipo liderado por Lionel Scaloni.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Vó Bahiana abordó las catástrofes naturales que, según ella, sacudirán a países como Venezuela y Brasil en los próximos días.

Vó Bahiana

"Tuve visiones, no fue un sueño como el del día 24 cuando ocurrió el terremoto, sino que tuve visiones la noche anterior (de domingo para lunes). Veo que van a ocurrir más terremotos. En Venezuela va a ocurrir otro terremoto, este viene con más densidad, va a traer más muertes. Estos terremotos se van a intensificar en varios países, incluso en Brasil, principalmente en Río de Janeiro . También tendremos tsunamis en Brasil y en varios lugares del mundo. Para mí esto no es climático, creo que están moviendo y agitando la tierra para que esto ocurra", dijo contundentemente.

El tema de los alienígenas no es nuevo para Vó Bahiana. En el pasado ya ha hablado de contactos con seres de otro planeta en la previa del encuentro entre Brasil y Escocia, pero esta vez fue más allá al asegurar que habrá una invasión extraterrestre durante algún partido del Mundial: "Veo que antes de que termine el Mundial, los alienígenas van a invadir, van a mirar los estadios y todo. La gente verá a los alienígenas . Sigo diciéndoles que mi sueño no fue en vano y que sucede. Pasará en algún partido —no sé exactamente en cuál—, pero sé que los alienígenas aparecerán en uno de los partidos del Mundial", reafirmó convencida y sin titubear.

Vó Bahiana

Pero cuál es el secreto, cómo vive una persona que dice tener este tipo de visiones constantes. Sobre esto, Anatercia confesó: "¡Ah, mi vida cotidiana es una locura, un corre-corre! A veces no duermo o duermo muy pocas horas, dos o cuatro por día. Cuando estoy en mi ciudad voy al gimnasio, y si estoy en un hotel también entreno. Fuera de eso, hago yoga para elevar la mente, para silenciarla un poco y poder escuchar más la voz de mi mundo espiritual. Llevo una vida tranquila, pero con mucho ajetreo diario ", contó a BigBang.

La vidente también compartió cómo descubrió este don que hoy la hace famosa: "Comparto mis visiones en las redes sociales desde hace siete años, pero tengo estas visiones, sueños y premoniciones desde los nueve años de edad. Miles de los sueños que tengo terminan sucediendo, muchísimos ocurren de verdad. Así que esto viene conmigo desde que tenía nueve años", expresó.