Argentina venció 3 a 1 a Jordania, con un golazo de tiro libre de Messi

La Selección argentina de fútbol venció 3 a 1 a Jordania por el cierre del Grupo J del Mundial 2026, en un partido en el que, salvo por Emiliano "El Dibu" Martínez y Lautaro Martínez, salió con todos suplentes, ya que contaba con el primer puesto garantizado. El entrenador Lionel Scaloni hizo ingresar al capitán Lionel Messi en el segundo tiempo y cumplió con un golazo de tiro libre, que fue su sexto de esta copa del mundo y el 19 en la historia de los mundiales. Llega con fuerza al partido de 16avos de Final contra Cabo Verde.

Giovanni Lo Celso abrió el partido con un golazo de tiro libre que clavó al ángulo del palo del arquero. Es el debut mundialista del ex Rosario Central, ya que, sin importar que Scaloni siempre lo consideró desde que asumió en el cargo, se perdió la cita de Qatar 2022 por lesión. De la pelota parada también quisieron hacerse cargo Leandro Paredes y Julián Álvarez, aunque nadie le quitó la bocha al rosarino.

Luego, de penal, Lautaro metió su primer gol en mundiales. El delantero la tuvo luego de una jugada en la que por un tiro suyo pegó en el travesaño y, tras el rebote, Marcos Senesi intentó agarrarla de palomita, pero se comió una terrible patada en la cara.

Jordania logró el descuento a los 10 del segundo tiempo por parte de Mousa Al-Tamari, en una jugada que tuvo desatenciones defensivas y mucha bronca por parte del arquero argentino, quien perdió carrera en su intención de ganar récords históricos en su puesto con la celeste y blanca, quien con 47 lo tiene Sergio "Chiquito" Romero, mientras que Martínez cuenta con 43.

Además de "El Dibu", en la defensa arrancaron Exequiel Palacios, Senesi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. El mediocampo tiene a Lo Celso, Giuliano Simeone, Paredes y Nico Paz. El compañero en ataque de "El Toro" fue Álvarez. Por su parte, la Jordania de Jamal Sellami formó con Yazeed Abulaila; Abdallah nasib, Husma Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutaha, Nizar AlRashdan; Ali Olwan, Odeh Fakhoury y Ali Azaizeh.

Con el capitán al frente: Lionel Messi encabezó la salida de "La Scaloneta" al calentamiento frente a Argelia en su debut en el Mundial 2026.

En el banco de suplentes Argentina estuvieron los arqueros Juan Musso y Gerónimo Rulli, además de los futbolistas Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Facundo Medina, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Nicolás González, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada y José Manuel López, y el seis veces mundialista Messi.

En el banco de Jordania comenzaron Nour Baniateyah, Abdallah Alfakhori; Mohammad Abuhasheesh, Mohammad Abualnadi, Saleem Obaid, Saed Alrosan, Anas Badawi, Amer Jamous, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Mohammad Abughosh, Mohammad Aldaoud, Mohammad Abuzraiq, Altamari y Mahmoud Almardi.

Argelia y Austria empataron 3 a 3 y pasaron las dos selecciones a 16avos de Final.

Los otros partidos de la fecha

Por el otro encuentro del grupo de "La Scaloneta", Argelia y Austria empataron 3 a 3 en un partido vibrante, que tuvo un gol por cada lado en el descuento del segundo tiempo. Los europeos se cruzarán en 16avos con España, mientras que los africanos se enfrentarán a Suiza.

Inglaterra se impuso 2 a 0 frente a Panamá y cerró el Grupo L como líder.

Luego de la goleada 5 a 1 de Bélgica sobre Nueva Zelanda y el empate de Egipto con Irán en el Grupo G, se definió que la selección africana será la que enfrente a Australia por los 16avos de Final. De allí, en caso de que la Argentina sea la vencedora del duelo frente a Cabo Verde, llegará el rival que enfrente en Octavos de Final. En caso de que sean los de Oceanía, se reeditará uno de los duelos de Qatar 2022.

El Grupo L también ya se cerró con la victoria del primero, Inglaterra, 2 a 0 frente a Panamá. Eso hace que los de Harry Kane puedan llegar a ser rivales de la celeste y blanca en una hipotética Semifinal. El segundo lugar fue para Croacia, que pudo finalmente hacerse con una victoria 2 a 1 frente a Ghana, quien clasificó como mejor tercero.

La Portugal de Cristiano Ronaldo no pudo con la Colombia de Néstor Lorenzo y quedó segunda de su grupo.

Por el lado de Grupo K Colombia quedó primera tras empatar 0 a 0 con la Portugal de Cristiano Ronaldo, en un partido que podría haber ganado cualquiera de los dos. En el otro encuentro, la República Democrática del Congo venció 3 a 1 a Uzbekistán y clasificó como mejor tercero.