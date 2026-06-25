Vó Bahiana se defendió tras fallar su profecía alienígena en el Mundial: "Fallé una y acerté dos"

La expectativa, los memes y las bromas que inundaron las redes sociales en las últimas horas tuvieron un desenlace mucho más terrenal de lo que había anticipado Vó Bahiana. Brasil venció 3-0 a Escocia en el Mundial y el partido transcurrió sin incidentes, sin naves espaciales y, sobre todo, sin la masiva abducción extraterrestre que la vidente brasileña había anunciado días atrás.

Sin embargo, lejos de reconocer un error rotundo, la espiritista reapareció en sus redes sociales para relativizar el fracaso de su predicción y destacar otros supuestos aciertos que, según ella, pasaron inadvertidos. "Hoy no acerté el sueño que revelé. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, me siento incluso más en paz, ¿no? Aunque todavía no ha pasado el día 26, porque en el video todavía hablaba del día 26. Entonces, el día 26 es pasado mañana. Y el 26 es el 26 de junio de 2026, así que estate atento, ¿no? Que el alien puede aparecer en tu casa", expresó en un nuevo video difundido en redes sociales.

La declaración generó una nueva ola de comentarios y burlas entre usuarios que durante días siguieron con curiosidad la historia que convirtió a la vidente en un fenómeno viral a escala internacional. Vó Bahiana, cuyo nombre real es Anatercia da Silva Gonçalves, cuenta con más de 24 millones de seguidores y se transformó en una de las figuras más comentadas de la semana después de asegurar que había tenido sueños recurrentes sobre una invasión extraterrestre durante el encuentro mundialista entre Brasil y Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami. "Tengo que contarles que volví a soñar con alienígenas invadiendo el campo de fútbol en Miami", había dicho.

No ocurrió la supuesta invasión extraterrestre durante el partido entre Brasil y Escocia.

Y entre lágrimas, agregó: "Y vi claramente cómo se llevaban a los jugadores en la primera nave que llegó. Yo estaba dentro de esa nave. Cuando la nave ascendió, llegó la nave nodriza y abdujo a miles de personas del campo de fútbol. Vi tantos gritos, tanto llanto, tantas lágrimas y sufrimiento". En aquella advertencia, incluso había mencionado a figuras como Neymar y Vinicius Jr. entre los posibles afectados por la supuesta invasión extraterrestre.

Según su relato, una nave principal descendería sobre el estadio y luego una nave nodriza absorbería a cientos de personas presentes en el lugar. "Estoy aterrada porque es la segunda vez que sueño con esto. Dicen que el día 24 está a punto de ocurrir algo muy malo en este partido, en este campo de fútbol de Miami", había asegurado. Nada de eso ocurrió. Aun así, en su descargo, la vidente insistió en reivindicar su desempeño como pronosticadora. "Hoy no acerté el sueño que todos estaban esperando, pero acerté dos predicciones de una sola vez. Terremoto en Japón y terremoto en Brasil", advirtió.

No ocurrió la supuesta invasión extraterrestre durante el partido entre Brasil y Escocia.

Y sostivo: ¿Y habrá alguien aquí para poder decir felicitaciones? ¿Y habrá alguien aquí para levantarse y decir: '¡Opa, la mujer acertó 2 predicciones de una sola vez'? Es decir, fallé 1 y acerté 2". Y agregó: "Así que estoy en paz, voy a dormir en paz hoy, voy a continuar con mis trabajos, mis consultas, mis viajes y todo". La repercusión de la historia trascendió ampliamente las fronteras de Brasil. Según la propia Vó Bahiana, su predicción fue replicada en 144 países y traducida a 55 idiomas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en las redes sociales durante la previa del encuentro mundialista.

No ocurrió la supuesta invasión extraterrestre durante el partido entre Brasil y Escocia.

La espiritista también destacó que el episodio generó una enorme producción de contenido digital, desde videos humorísticos hasta publicaciones satíricas y memes que inundaron plataformas como X, Instagram, TikTok y Facebook. Mientras tanto, el partido siguió su curso con absoluta normalidad. Brasil consiguió una contundente victoria por 3-0 frente a Escocia y los únicos protagonistas de la jornada fueron los futbolistas dentro del campo de juego. Sin señales de extraterrestres sobre Miami ni reportes de abducciones masivas, la predicción quedó archivada como una de las historias más insólitas que rodearon al Mundial 2026.