Binance prometió cambios tras la denuncia de Esteban Bullrich por las fallas con el identificador facial

La empresa financiera especializada en criptomonedas Binance prometió cambiar políticas en torno a su identificador facial, luego de que el ex diputado nacional Esteban Bullrich cuestionara que no puede ingresar a la aplicación por la deformación que sufrió su rostro a partir de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece y tiene diagnosticada desde abril de 2001.

Todo comenzó con un reclamo que hizo el ex funcionario en su cuenta de X (ex Twitter) y que sacudió al mundo financiero y de las redes sociales. "La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero. Hace 5 meses, el Face ID de Binance dejó de reconocerme porque la enfermedad cambió mi rostro", explicó el ex ministro de Educación porteño.

Esteban Bullrich fue durísimo contra los fallos en el reconocimiento facial de Binance.

"Su respuesta: nada. Ninguna alternativa accesible para usuarios con discapacidad. Esto es lo que pasa cuando una plataforma que mueve miles de millones trata la accesibilidad como algo opcional. Vergüenza para tí", continuó Bullrich, con las etiquetas de la empresa y también del codirector ejecutivo de la firma Richard Teng.

La contestación del gigante cripto llegó algunas horas después, con una réplica al posteo del ex diputado, en un tono sentido y pacífico. "Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo. También lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir. Gracias por alzar la voz y por exigirnos más", escribieron.

La respuesta de Binance al reclamo de Esteban Bullrich por las fallas en el reconocimiento facial.

La rápida reacción de Binance ante la escandalosa acusación fue algo destacable desde la perspectiva empresarial, aunque es un hecho que la viralización casi automática del reclamo -a partir de la relevancia que tomó y de la figura que lo hacía- motivó que existiera una decisión comunicacional más a la altura de la exposición pública que había tomado el tema.

Bullrich padece ELA desde abril de 2021 y, tras recibir el diagnóstico, continuó en el cargo de senador nacional hasta diciembre de 2021, cuando entregaba su banca. La hidalguía con la que enfrentó en los últimos cinco años la enfermedad lo llevó a ser elogiado por todos sus aliados y rivales políticos, además de a impulsar una fundación homónima que se dedica a mejorar la calidad de vida de quienes padecen ELA y sus familias.