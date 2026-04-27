Transporte en crisis: empresarios declaran la "emergencia" mientras suben tarifas y cae la frecuencia

El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. En medio de aumentos sostenidos en el precio del combustible, deudas acumuladas y una fuerte caída en la frecuencia de los servicios, las empresas del sector decidieron dar un paso más: declararse en estado de emergencia y advertir que la situación "resulta insostenible".

El transporte en crisis

A través de un duro comunicado, las cámaras empresarias expusieron la falta de respuestas oficiales frente a una crisis que ya impacta de lleno en millones de usuarios. "Las Cámaras Empresarias representativas del transporte público automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires informan que, habiendo transcurrido un plazo más que razonable desde la implementación de medidas de racionalización de los servicios, el sector continúa sin recibir definiciones concretas por parte del Estado Nacional ni de la Provincia de Buenos Aires respecto de cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil", señalaron.

Y agregaron: "Y del resto de los costos operativos". El reclamo no es nuevo, pero sí más urgente. Según detallaron, el sistema arrastra una deuda superior a los 128 mil millones de pesos en concepto de compensaciones estatales. "Esta falta de respuestas se verifica pese a los esfuerzos realizados, tanto por las autoridades en avanzar con la cancelación parcial de deudas en concepto de compensaciones, (a la fecha se adeudan más de 128 mil millones de pesos) como por el propio sector empresario, que ha sostenido la prestación mediante un significativo esfuerzo financiero y operativo", remarcaron.

La advertencia es que si no hay soluciones inmediatas, habrá más recortes. "Las empresas reiteran su compromiso con la continuidad del servicio público, pero advierten que la actual situación resulta insostenible. En consecuencia, de no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación", advirtieron

Amenazan con otro paro de colectivos en el AMBA

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA reveló que la circulación de colectivos cayó en promedio un 30%, con picos de hasta el 40% en líneas interjurisdiccionales. Menos unidades, más espera y mayor congestión en horas pico son hoy parte de la rutina diaria de los pasajeros. En paralelo, el costo de viajar no deja de subir. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que desde el 1 de mayo el boleto mínimo pasará a $753,74, mientras que en la Provincia de Buenos Aires se proyecta que alcance los $918,35. A esto se suma el aumento del subte, que llegará a $1490.

Empresarios declaran la "emergencia"

El argumento oficial apunta a recomponer tarifas atrasadas y reducir subsidios, pero el efecto inmediato es un mayor peso sobre el bolsillo de los usuarios en un contexto económico ya ajustado. Según el mismo informe de la UBA, para sostener el nivel actual sin nuevos recortes serían necesarios unos $17.500 millones mensuales adicionales en subsidios. Mientras tanto, las empresas esperan definiciones en la reunión convocada para el 30 de abril en la Secretaría de Transporte. Allí, aseguran, buscarán de manera contundente "respuestas concretas, inmediatas y verificables". El problema es que, hasta ahora, las señales van en sentido contrario.