Cansancio, dolor y culpa: Semana Mundial de la Lactancia, entre mitos, redes sociales y la necesidad de acompañar

Del 1 al 7 de agosto se celebra en todo el mundo la Semana de la Lactancia Materna. Desde 1992, esta fecha busca concientizar sobre la importancia de amamantar y, en los últimos años, también logró visibilizar el rol fundamental de las puericultoras, profesionales que acompañan a las familias en este proceso. Durante décadas, la lactancia materna fue presentada como algo natural, instintivo y "mágico". Pero lo cierto es que, aunque biológicamente está en el cuerpo, amamantar también puede doler, frustrar, cansar y aislar. Por eso, esta semana no sólo promueve la importancia del alimento, sino también del acompañamiento.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra todos los años, ya que fue impulsada por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. Esta fecha conmemora la Declaración de Innocenti, firmada en agosto de 1990, donde se establecieron compromisos globales para proteger, promover y apoyar la lactancia materna como una forma clave de garantizar la salud y el bienestar de bebés y madres en todo el mundo.

En este contexto y con el correr de los años, la figura de la puericultora tomó más visibilidad como parte clave del proceso: son profesionales especializadas en el acompañamiento de la lactancia y el cuidado del vínculo temprano entre madre, bebé y entorno. Escuchan, contienen y brindan herramientas personalizadas para que cada familia pueda vivir una lactancia posible, deseada y respetada.

Las puericultoras ayudan con cuestiones técnicas como el agarre, la postura, la producción de leche o el dolor al amamantar, pero también acompañan emocionalmente. Muchas veces son el primer sostén real para madres que se sienten solas, juzgadas o desbordadas. Lejos de imponer modelos únicos, su objetivo es que cada persona encuentre una forma de maternar que se adapte a su realidad.

Para entender mejor por qué amamantar puede ser tan complejo y qué transformaciones sociales necesitamos, BigBang dialogó con Yamile Stechina, puericultora y comunicadora en redes.

¿Qué cosas no se cuentan (o se romantizan demasiado) sobre el inicio de la lactancia?

— "Se romantiza mucho la imagen de una madre feliz, con su bebé al pecho, sin mostrar que muchas veces hay dolor, cansancio, dudas y frustraciones al inicio. Lo que no se cuenta lo suficiente es que la lactancia es un aprendizaje para ambos: bebé y mamá. Y que tener dificultades no significa fracasar, sino que probablemente falte acompañamiento adecuado."

¿Por qué creés que algo tan biológico puede volverse tan difícil o frustrante para muchas mujeres?

— "Porque lo biológico no garantiza que sea sencillo. La lactancia requiere práctica, información y apoyo. Además, vivimos en una sociedad con poca tribu, mucha desinformación y profesionales que no siempre están formados en lactancia. Todo eso hace que algo natural se vuelva desafiante."

¿Cuál es el rol de la culpa en quienes no pueden o no quieren seguir con la lactancia?

— "La culpa aparece cuando la madre siente que está fallando a una expectativa impuesta, ya sea por su entorno, redes sociales o incluso por mensajes del sistema de salud. Creo que es clave trabajar para que cada madre reciba información clara, libre de juicios, y sienta que sus decisiones son válidas y respetadas."

¿Sentís que desde el sistema médico todavía hay mucha presión o poca contención?

— "Todavía hay poca contención y mucha presión, porque muchas veces no hay tiempo ni herramientas para acompañar de manera respetuosa. Falta que la lactancia sea vista como parte integral de la salud, con equipos interdisciplinarios que incluyan profesionales formados en puericultura para brindar apoyo real."

¿Qué señales indican que una madre necesita ayuda urgente en su lactancia?

—"Dolor intenso al amamantar, grietas que no mejoran, congestión o fiebre, llanto frecuente, ansiedad, tristeza o pensamientos de abandono. Estas señales indican que necesita acompañamiento urgente para cuidar tanto la salud física como la emocional."

¿Cómo influye el entorno familiar o social en la experiencia?

—"El entorno es fundamental. Un entorno que juzga, que presiona o que comparte mitos en lugar de apoyo, puede hacer que la lactancia sea más difícil que el acto de amamantar en sí. La presencia de un entorno que acompaña, escucha y respeta puede cambiar por completo la experiencia."

Redes, presión y censura: las nuevas tensiones de la lactancia expuesta

¿Qué impacto tienen hoy las redes sociales en la construcción del "deber ser" de una madre lactante?

— "Las redes son un arma de doble filo: por un lado, acercan información valiosa y muestran que no estamos solas; por otro, construyen un ideal de lactancia perfecta que muchas madres sienten que no alcanzan. Creo que el desafío es usar las redes para educar y acompañar, no para imponer modelos inalcanzables."

¿Qué opinás de la sobreexposición de la lactancia en Instagram?

— "Depende de cómo se comunique. Mostrar lactancia ayuda a normalizarla y visibilizarla. Pero cuando solo se muestran imágenes idealizadas, sin el contexto real, puede generar presión y distorsionar la experiencia. La clave es mostrar la diversidad de lactancias: las fáciles, las difíciles, las largas, las cortas, las que se disfrutan y las que cuestan."

¿Qué mensaje debería difundirse más?

—"Que cada lactancia es única. Que las dificultades no significan fracaso. Que pedir ayuda es parte del camino. Y que una lactancia respetada no es la que 'cumple un ideal', sino la que respeta a la madre y al bebé en sus tiempos y necesidades."

¿Por qué creés que algunas plataformas siguen censurando fotos de mujeres amamantando?

—"Refleja que todavía hay una mirada sexualizada y poco naturalizada del cuerpo materno. Mientras se permiten otros contenidos, amamantar sigue siendo censurado. Esto demuestra que aún queda camino por recorrer para que la lactancia sea vista como un acto normal y cotidiano."

¿Te sentís limitada por los algoritmos o la censura cuando comunicás en redes?

"Elijo mostrar información que aporte, que respete y que acompañe. Trato de balancear lo técnico con lo humano. Y sí, muchas veces me limito porque sé que ciertos contenidos pueden ser bajados o perder alcance. Eso me hace ser muy cuidadosa con las palabras y las imágenes que uso."

¿Alguna vez tuviste un posteo censurado por mostrar lactancia?

—"Sí, me ha pasado. Lo viví con frustración porque siento que silencia una parte importante de la realidad de las madres. Pero también me impulsa a buscar formas creativas de comunicar sin dejar de visibilizar la lactancia."

A la hora de hablar sobre los cambios necesarios para que amamantar no sea una carga ni una obligación, la entrevistada reflexionó: "Debemos crear redes reales de apoyo: profesionales formados, entornos familiares que acompañen, leyes que protejan la lactancia y espacios de trabajo que la respeten. Así, la lactancia deja de ser un peso individual para convertirse en una opción cuidada y posible para quien la elige."

Y concluyó con una frase que sintetiza la filosofía del acompañamiento respetuoso: "La lactancia no es responsabilidad exclusiva de la madre, es una construcción colectiva. Si queremos más lactancias exitosas, necesitamos menos juicios y más acompañamiento. Porque detrás de cada gota de leche hay una historia que merece respeto, cuidado y sostén." Finalmente, Yamile Stechina envió un mensaje a todas las madres que están atravesando el proceso de lactancia, o están por iniciarlo: "No estás sola. Tu valor no se mide por la cantidad de leche, sino por todo el amor y cuidado que das."