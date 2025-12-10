2,4% de inflación en CABA: fuertes subas en alimentos, cultura y transporte para los porteños

La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) continúa siendo motivo de preocupación. Según el último informe del Instituto de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA), en noviembre los precios subieron un 2,4%, acumulando un incremento del 28,3% en lo que va del año y un alza interanual del 32,6%, dejando expuesto el impacto significativo en el poder adquisitivo de los porteños.

El informe destacó que las divisiones Recreación y Cultura, Cuidado Personal, Restaurantes y Hoteles, Transporte y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles mostraron aumentos superiores al promedio... rubros son esenciales para la vida diaria y su encarecimiento afecta directamente a las familias porteñas.

Datos del IPCBA

Los rubros con mayores aumentos son:

Frutas . Esta categoría mostró un alza del 6,8%, siendo uno de los productos alimenticios con mayor suba;

. Esta categoría mostró un alza del 6,8%, siendo uno de los productos alimenticios con mayor suba; Recreación y Cultura . Encabezó la lista con un aumento del 4% , impulsado principalmente por los mayores costos de paquetes turísticos y servicios recreativos;

. Encabezó la lista con , impulsado principalmente por los mayores costos de paquetes turísticos y servicios recreativos; Carnes y derivados (dentro de Alimentos y bebidas no alcohólicas). Registraron un incremento del 4,5%, impactando fuertemente en la canasta básica;

(dentro de Alimentos y bebidas no alcohólicas). Registraron un incremento del 4,5%, impactando fuertemente en la canasta básica; Restaurantes y Hoteles . Los precios subieron un 2,7%, debido al aumento en alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas;

. Los precios subieron un 2,7%, debido al aumento en alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas; Transporte . Registró un incremento del 2,9%, influenciado por el ajuste en combustibles y lubricantes.

. Registró un incremento del 2,9%, influenciado por el ajuste en combustibles y lubricantes. Pan y cereales . Subieron un 2%, por debajo del promedio general;

. Subieron un 2%, por debajo del promedio general; V erduras, tubérculos y legumbres . Mostraron una caída significativa del 5,1%, lo que alivió parcialmente el impacto en la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas;

Supermercados en Argentina

En cuanto a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, los precios subieron un 2,5%, reflejando incrementos en gastos comunes por vivienda, alquileres y actualizaciones tarifarias de servicios públicos.

El índice de inflación de CABA suele anticipar la tendencia que se reflejará a nivel nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará su informe este jueves, y los analistas privados ya proyectan un dato cercano al 2,5% para el gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.