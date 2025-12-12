El gesto más polémico de La Joaqui: de la "traición" al inesperado guiño a Wanda Nara

En las úl­ti­mas se­ma­nas se habló de una guerra silenciosa entre La Joaqui y Wanda Nara durante las gra­ba­cio­nes de MasterChef. En este contexto, las mediáticas movieron un par de piezas que descolocó al público. Todo comenzó con los rumores que ha­bía ten­si­ón entre am­bas, que incluso lle­gó a un cruce que no fue emi­ti­do en la edi­ción fi­nal del pro­grama por de­ci­sión de la pro­duc­ción, pa­ra no da­ñar el mo­men­to emo­tivo de la des­pe­di­da de Valu Cervantes.

Wanda Nara y La Joaqui tuvieron encontronazos en las grabaciones de Masterchef

El epi­so­dio se produjo cuan­do Wanda, mien­tras des­pe­día a la par­ti­ci­pan­te, ha­bría ex­pre­sa­do su apoyo, mien­tras La Joaqui ve­ría la escena desde un bal­cón y luego in­ter­pe­ló a la con­du­cto­ra ha­ciendo una refe­ren­cia a su­pues­tos men­sa­jes con Enzo Fernán­dez, lo que ele­vó la ten­sión.

La Joaqui modeló las bikinis de Wanda Nara

Pese a eso, la can­tan­te dio un ge­sto que pare­ce haber su­per­a­do es­tas es­pecu­la­cio­nes: ¿la plata pudo más que una amistad o lograron limar asperezas? Y es que la cantante co­men­tó y posó con pro­duc­tos de la mar­ca de bi­ki­nis de Wanda Nara en sus re­des so­cia­les, etique­tán­do­los con fras­es como "Cosas de chicas malas, Wanda swim 2025/2026". La mis­ma publi­ca­ción al­can­zó miles de repercusiones entre comentarios y me gustas e incluso Wanda Nara se hizo presente al responder: "Te amo Joaqui" y un co­ra­zón rojo, de­jan­do entre­ver que la re­la­ción entre am­bas es amena a pe­sar de los ru­mo­res.