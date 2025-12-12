El gesto más polémico de La Joaqui: de la "traición" al inesperado guiño a Wanda Nara

12 Diciembre de 2025 14:22
En las últimas semanas se habló de una guerra silenciosa entre La Joaqui y Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef. En este contexto, las mediáticas movieron un par de piezas que descolocó al público. Todo comenzó con los rumores que había tensión entre ambas, que incluso llegó a un cruce que no fue emitido en la edición final del programa por decisión de la producción, para no dañar el momento emotivo de la despedida de Valu Cervantes.
El episodio se produjo cuando Wanda, mientras despedía a la participante, habría expresado su apoyo, mientras La Joaqui vería la escena desde un balcón y luego interpeló a la conductora haciendo una referencia a supuestos mensajes con Enzo Fernández, lo que elevó la tensión.
Pese a eso, la cantante dio un gesto que parece haber superado estas especulaciones: ¿la plata pudo más que una amistad o lograron limar asperezas? Y es que la cantante comentó y posó con productos de la marca de bikinis de Wanda Nara en sus redes sociales, etiquetándolos con frases como "Cosas de chicas malas, Wanda swim 2025/2026". La misma publicación alcanzó miles de repercusiones entre comentarios y me gustas e incluso Wanda Nara se hizo presente al responder: "Te amo Joaqui" y un corazón rojo, dejando entrever que la relación entre ambas es amena a pesar de los rumores.