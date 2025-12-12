La mojadita de oreja de Nico Occhiato a Ventura luego de que lo trataran de "hipócrita": "Me tengo fe en..."

Los Martín Fierro de Streaming siguen generando polémica en medio de una guerra sin fin por audiencia y valores. Mientras los organizadores defienden que el público pague para votar a la "mejor comunidad", del otro lado varios canales de stream pidieron a sus oyentes que no gasten dinero. En ese marco, Nico Occhiato volvió a expresarse. Su primera intervención fue en Twitter: "Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos", escribió.

Continua la guerra por el Martín Fierro de Streaming



El mensaje no solo desató el enojo de los chicos de Olga, sino también del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien lo criticó con dureza: "Te voy a explicar por qué, porque Nico Occhiato se cansó de facturar en La Voz con gente que llamaba y facturaba, porque no se acordaba de eso", lanzó. Y agregó: "El que está denunciando tendría que haber dicho 'Yo también lo hice', yo caminé por este camino. Cuando él se presenta lo primero que hace es arancelar y facturar, ¿por qué no va gratis? Ya que es tan generoso". Lejos de esquivar la polémica, este viernes Occhiato redobló la apuesta con una chicana durante su programa: "No generemos falsas expectativas", comentó cuando Momi Giardina y Santi Talledo hablaron de sus ganas de ganar la terna a mejor dupla.

Mientras debatían sobre las "picas" alrededor de los premios, el conductor ironizó: "Yo me tengo fe en la de mejor comunidad", y luego se rió: "Hay que cagarse de risa, ellos se cagan de risa... no", dijo sobre cómo tomaron sus dichos del otro lado. Al humor se sumó Martín Garabal: "Me tendrías que haber avisado que twitteabas, puse 20 lucas para mejor comunidad, me ensarté mal. Espero ganarme los 4 palitos aunque sea".

Más tarde, al salir del programa, Occhiato habló con Intrusos y respondió directamente a Ventura: "Yo solo le dije a nuestra comunidad que no hacía falta que paguen un voto para demostrar que eran la mejor comunidad, eso nos lo demuestran todos los días eligiéndonos", explicó. Y sobre los pagos en La Voz, sostuvo: "No tiene nada que ver un reality en donde la gente elige un ganador con esto que es mejor comunidad. Lo escuché a Ventura, me cagué de risa".

Nico Occhiato le contestó a Ventura en #Intrusos: "me cagué de risa" pic.twitter.com/6NKNiBUgNt — emi (@eeemiliano) December 12, 2025

Respecto a la postura de otros canales, aseguró sentirse respaldado: "Por lo que vi, todos opinan lo mismo que yo, escuché a casi todos los canales de stream opinar parecido, de hecho yo fui el más leve". Finalmente, desmintió cualquier conflicto con Telefe: "Nadie me escribió ni me llamó. De hecho, tengo una reunión la semana que viene". También confirmó que asistirá a los Martín Fierro de Streaming, como muestra de apoyo.