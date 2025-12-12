La mojadita de oreja de Nico Occhiato a Ventura luego de que lo trataran de "hipócrita": "Me tengo fe en..."

12 Diciembre de 2025 15:41
Los Martín Fierro de Streaming siguen generando polémica en medio de una guerra sin fin por audiencia y valores. Mientras los organizadores defienden que el público pague para votar a la "mejor comunidad", del otro lado varios canales de stream pidieron a sus oyentes que no gasten dinero. En ese marco, Nico Occhiato volvió a expresarse. Su primera intervención fue en Twitter: "Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos", escribió.
El mensaje no solo desató el enojo de los chicos de Olga, sino también del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien lo criticó con dureza: "Te voy a explicar por qué, porque Nico Occhiato se cansó de facturar en La Voz con gente que llamaba y facturaba, porque no se acordaba de eso", lanzó. Y agregó: "El que está denunciando tendría que haber dicho 'Yo también lo hice', yo caminé por este camino. Cuando él se presenta lo primero que hace es arancelar y facturar, ¿por qué no va gratis? Ya que es tan generoso". Lejos de esquivar la polémica, este viernes Occhiato redobló la apuesta con una chicana durante su programa: "No generemos falsas expectativas", comentó cuando Momi Giardina y Santi Talledo hablaron de sus ganas de ganar la terna a mejor dupla.
Mientras debatían sobre las "picas" alrededor de los premios, el conductor ironizó: "Yo me tengo fe en la de mejor comunidad", y luego se rió: "Hay que cagarse de risa, ellos se cagan de risa... no", dijo sobre cómo tomaron sus dichos del otro lado. Al humor se sumó Martín Garabal: "Me tendrías que haber avisado que twitteabas, puse 20 lucas para mejor comunidad, me ensarté mal. Espero ganarme los 4 palitos aunque sea".
Más tarde, al salir del programa, Occhiato habló con Intrusos y respondió directamente a Ventura: "Yo solo le dije a nuestra comunidad que no hacía falta que paguen un voto para demostrar que eran la mejor comunidad, eso nos lo demuestran todos los días eligiéndonos", explicó. Y sobre los pagos en La Voz, sostuvo: "No tiene nada que ver un reality en donde la gente elige un ganador con esto que es mejor comunidad. Lo escuché a Ventura, me cagué de risa".
Respecto a la postura de otros canales, aseguró sentirse respaldado: "Por lo que vi, todos opinan lo mismo que yo, escuché a casi todos los canales de stream opinar parecido, de hecho yo fui el más leve". Finalmente, desmintió cualquier conflicto con Telefe: "Nadie me escribió ni me llamó. De hecho, tengo una reunión la semana que viene". También confirmó que asistirá a los Martín Fierro de Streaming, como muestra de apoyo.