Preocupación en Salta: tiene 12 años, es víctima de un abuso y se encadenó porque creyó que la obligarían a abortar

Una niña wichi de 12 años se encadenó a un edificio de la Ciudad Judicial de la localidad salteña de Tartagal, luego de que creyera que forzarían a abortar el embarazo de cinco meses que atraviesa producto de un abuso sexual perpetrado por un integrante de la comunidad de 19 años. La citación que le habían enviado era solamente para que preste declaración indagatoria por la acusación contra su agresor.

La confusión de la menor fue apuntalada por su madre, quien tampoco entendió la situación y creyó que el desenlace podía llegar a ser el que temía su hija. Además, referente wichi Marcela Calermo estuvo con ellas para acompañarlas en su reclamo, más allá de que no era cierta la preocupación que abordaba a sus compañeras.

El Hospital Juan Domingo Perón de la localidad salteña de Tartagal.

La declaración indagatoria era por la causa de abuso y el embarazo correspondiente que se presentó por parte la fiscal penal de Violencia de Género de Tartagal, luego de que el hecho fuera denunciado por la directora de Materno e Infancia de la provincia de Salta, Patricia Leal, quien detectó en un control cuando todavía estaba de ocho semanas.

"Entonces se le informó a la mamá que existen muchas posibilidades ante un embarazo, tanto continuar con la gestación como también la opción de la interrupción, porque así lo establece la ley, pero de ninguna manera se la obligó a abortar", relató Leal a Multivisión Federal. "Como vive lejos, se la internó para controlar el embarazo y asegurar todos los estudios que necesitaba", explicó después.

Tartagal está ubicada al norte de Salta y a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia.

En ese sentido, la directora de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Tartagal, Paula Tackzek, señaló ante Videotar Noticias que desconocían el caso, aunque saben cómo actuar por protocolo ante situaciones como esta. "Una niña no puede dar consentimiento para mantener relaciones sexuales, pero la ley no puede obligar a nadie a interrumpir el embarazo en contra de su voluntad", confirmó. "Lo que hacemos es sugerir que las familias reciban asesoramiento legal y sanitario para acceder a toda la información y cuidados necesarios ante este tipo de situaciones", añadió después.

Al acusado de 19 años que también integra la comunidad lo busca la Justicia a partir de que se le ejecutara una orden de detención por su responsabilidad en la acusación. La Policía se encarga de su búsqueda a partir de que el Juzgado de Garantías N°2 ordenara su correspondiente detención.