Las dos brutales advertencias que la Justicia ignoró sobre el hombre que asesinó a su hijo de 4 años y se suicidó en Coronel Suárez

Decir que el crimen del niño de cuatro años Francisco Suárez perpetrado el martes a la madrugada por su padre Gustavo Suárez era evitable no es una mera expresión de deseo. Tanto en agosto como en noviembre la Justicia de Coronel Suárez rechazó dos presentaciones formales que hizo la mamá de la víctima, Daiana García, para alejar al progenitor por el peligro que corría la criatura a partir de las amenazas existentes.

De acuerdo a lo que informaron a Infobae fuentes de la investigación, en agosto fue la primera medida cautelar rechazada por un juez de Paz de la localidad bonaerense, quien no le dio la razón tras entender -a la luz de los hecho equivocadamente- que "no surge la existencia de un riesgo extremo que torne necesario disponer la suspensión del régimen de comunicación paterno-filial"

Una foto de Gustavo Suárez y Daiana García cuando todavía eran pareja en 2022.

En la presentación de García, quien pertenece a la Policía local, se detallaban con profundidad los comportamientos de Suárez, y se adjuntaban conclusiones del área de Acción Social de la Municipalidad de Coronel Suárez, desde donde pidieron que no se le dé la tenencia a Suárez porque entendían que algo malo le podía pasar.

Al Juez de Paz no le importó y pidió "el cese inmediato de los actos de perturbación y/o intimidación contra Francisco Suárez" e instó a la continuación de "la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño/a y Adolescente, a fin de continuar con el acompañamiento y seguimiento del grupo familiar, debiendo informar cualquier variación significativa en la situación del niño o del entorno familiar".

Gustavo Suárez era proveniente de la localidad bonaerense de Huanguelén.

"Le hago saber a ambos progenitores que deberán abstenerse de exponer, involucrar o utilizar al niño en los conflictos que pudieran suscitarse entre los adultos y que todo pedido concerniente a la comunicación o interacción", expresó el magistrado, sin poder discernir el peligro y entre las denuncias que había entre ambos, en los que él aseguraba que se impedía el contacto, mientras que ella veía lo que le pasaba a su hijo y no quería entregarlo.

La segunda presentación García la hizo el 8 de noviembre ante el juez de Garantías de Bahía Blanca, Alberto Antonio Manzi, aunque este señaló la falta de pruebas e indicó que el caso le correspondía al Juez de Paz. "Resulta improcedente hacer lugar a la medida cautelar que se solicita. No solo no se encuentran suficientemente acreditados los requisitos previstos, sino también debido a que la imposición de la medida cautelar pretendida por la denunciante tiene una fuerte incidencia en el vínculo paterno-filial, lo que denota que no en esta sede, sino en el fuero especializado", cuestionó.

El lugar donde Gustavo Suárez mató a su hijo

"La denunciante afirma que su hijo está siendo sometido a maltratos por su padre, y teme por la integridad del niño. Al momento de darse tratamiento a la medida requerida solo se cuenta en autos con los dichos vertidos por la denunciante, careciéndose de todo otro elemento de convicción que permita objetivar su relato (por caso, los audios que alude la nombrada)", rechazó Manzi.

La carta que dejó el asesino

"Nos vamos con Fran así estás tranquila como lo decidiste, te propusimos que no te vayas a Pigüé y lo hiciste igual, no te importó el amor de tu hijo, así que ahora hacete cargo de tus actos", comenzó la carta que dejó Suárez antes de matar a su hijo. "Me volviste a mentir en la cara, te burlaste de mí otra vez y no te lo voy a permitir. Siempre con mentiras como vos estás acostumbrada a tratar a todo el mundo. Tenés que aprender a no mentir y jugar con las personas y sentimientos de ellas", agregó más adelante.

El comienzo de la carta que Gustavo Suárez le dejó a su ex pareja Daiana García antes de matar a su hijo Francisco Suárez y suicidarse.

La tónica del mensaje es de una profunda psicopatía ya que responsabiliza a García de la atrocidad que cometió contra su pequeño hijo en su camión Mercedez Benz 2035, sólo unos minutos después de avisarle a su ex pareja acerca de lo que iba a hacer con la pistola Bersa calibre .22 que hallaron en el lugar de los hechos.

"Yo te había dejado el camino libre hasta hace poco, cuando me empezaste a invitar a tu casa y me propusiste irnos a vivir a otro lado y tener otro hijo. Me parecía medio loco todo, pero lo único que quería era ver a mi hijo crecer feliz con su mamá y papá y con un hermanito aún más. Luego arrancaste con un martes trece como siempre, ahora a llorar a la iglesia Daiana García", protestó Suárez.

El final de la carta que Gustavo Suárez le dejó a su ex pareja Daiana García antes de matar a su hijo Francisco Suárez y suicidarse.

"Él va a estar bien junto a mí donde quiera que estemos y no en una vida de mierda que le podés dar vos acá dejando tirado en un lado u otro para irte con algún macho porque es lo primero que siempre hacés. A vos el nene no te importa y nunca te importó", la cuestionó en la misma carta en la que prometió que a Francisco iba a "cuidarlo siempre".