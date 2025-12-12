Bullrich pidió eliminar el PAMI: "Es un gasto brutal acumulado, como una compañía de seguros donde todos los autos chocan"

La senadora nacional Patricia Bullrich criticó la existencia del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), confesó que prefiere que esos fondos vayan a los sindicatos para que se encarguen después de la jubilación y comparó al organismo con "una compañía de seguros donde todos los autos chocan".

"Cuando vos tenés a todas las personas grandes en un seguro de salud no es un seguro, es un gasto brutal acumulado", advirtió la ex ministra de Seguridad en el streaming Economía de Quincho. Para ella lo que sucedió es que "de golpe" en 1971 al entonces ministro de de Bienestar Social Francisco Manrique "se le ocurrió hacer el PAMI y nunca nadie lo desarmó", cuando el organismo atiende a un aproximado de cinco millones jubilados, pensionados y familiares de estos.

"Es mucho más barato si vos le das el aporte que hoy pagan al sindicato, que además se saca de encima a los afiliados a los 65 años, de acuerdo a la edad en que se jubilen, y no lo tienen nunca más", cuestionó Bullrich. La propuesta de entregar esos recursos a las organizaciones gremiales "en vez de tener un PAMI" no había sido expuesta como propuesta de campaña por parte de los integrantes de La Libertad Avanza (LLA) durante las elecciones, aunque el subtexto de la plataforma política que representan se condice con la intención.

Durante la declaración, la ex ministra aprovechó para referirse de forma negativa al PAMI al remarcar que "no tiene una atención demasiada buena", aunque también indicó que "es tan grande que nunca nadie lo puede terminar de arreglar". Hacia el final fue mucho más explícita y aseguró que "conceptualmente es un error el PAMI", sin importar el rol que cumple en la población más desposeída. "Es como que tenés una compañía de seguros donde todos los autos chocan", comparó Bullrich.

Patricia Bullrich junto a Paolo Rocca en el Seminario Propymes que organizó el grupo Techint.

La ex montonera viene en el centro de la escena política desde que asumió su nueva banca en el Congreso Nacional. Ayer también se viralizó en la defensa de la reforma laboral que hizo junto al CEO de Techint, Paolo Rocca, en el marco de un seminario que realizó la compañía para el circuito pyme. Allí aseguró que en la Argentina "hay 500 mil trabajadores de plataformas" que "no quieren estar en relación de dependencia" y que prefieren "ser monotributistas". Además apoyó lo establecido en el proyecto para que sean estos empleados quienes se encarguen de pagar el seguro correspondiente por los daños que pudieran sufrir.