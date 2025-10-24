Caos de agua y descontrol en Belgrano: se rompió un caño maestro de AySA y una catarata inundó La Pampa y Ramsay

Este viernes, pasadas las 9 de la mañana, el sonido del agua corriendo reemplazó al del tránsito habitual en La Pampa y Ramsay, a metros de la avenida Figueroa Alcorta, en pleno barrio de Belgrano. Un caño maestro de AySA se rompió de manera violenta, liberando una masa de agua que cubrió la calle, invadió las veredas y avanzó hacia las entradas de los edificios. En cuestión de minutos, el asfalto se transformó en un cauce torrencial.

Las imágenes difundidas por vecinos y transeúntes mostraron el impactante chorro de agua brotando desde el pavimento, extendiéndose por varias cuadras. Frente a la emergencia, Bomberos de la Ciudad desplegaron un operativo para drenar el agua y ordenar el tránsito, completamente colapsado. La circulación vehicular fue interrumpida de inmediato, y La Pampa entre Ramsay y Figueroa Alcorta quedó anegada.

De a cuerdo con las autoridades del operativo, el desperfecto generó una importante inundación en la zona, con líquido que avanzó sobre las veredas y la calle, Desde AySA informaron que personal técnico y operativo se presentó en el lugar poco después del incidente, realizando maniobras de cierre de válvulas para contener la pérdida y comenzar las tareas de reparación. El daño se generó a las 9 de la mañana y desde las 10, personal de la empresa trabaja para cerrar válvulas.

Además, desde AySA señalaron que se busca evitar el anegamiento de la zona, algo que finalmente terminó ocurriendo. Según reconoció la propia compañía estatal, es la segunda rotura registrada en esa misma zona de la Capital en los últimos meses, aunque en esta oportunidad "no se trata del mismo caño que la vez anterior". "Debido a que no hubo ninguna variación de presión o evento técnico que pueda haber afectado la infraestructura, la empresa no descarta causas externas que hayan provocado estos incidentes", señalaron desde AySA. La explicación no logró disipar la preocupación de los vecinos, que observaban cómo el agua subía hasta las veredas y se acercaba peligrosamente a los accesos de los edificios. Pese a esto, desde la empresa aseguraron que "la afectación al servicio será mínima".

La empresa informa que la afectación al servicio en la zona será mínima, ya que por las características de la red es posible compensar el suministro desde otros sectores"

Mientras tanto, los bomberos confirmaron que no hubo viviendas afectadas ni evacuados, aunque las tareas de drenaje y limpieza se extendieron durante toda la mañana.