El "veranito regalado" terminó en desastre: tormentas furiosas, granizo y destrozos en Buenos Aires y el centro del país

El jueves había comenzado como una jornada de tregua: un "veranito regalado", como lo describieron los meteorólogos, con temperaturas que rozaban los 30 grados y un cielo despejado que invitaba a pasear al aire libre. Pero lo que parecía un anticipo de verano terminó en una noche de furia. Pasada la medianoche, el frente frío irrumpió con violencia sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte del centro del país, desencadenando un temporal de una intensidad pocas veces vista.

El calor sofocante dio paso a truenos ensordecedores, relámpagos que iluminaban el cielo y lluvias torrenciales que inundaron calles en cuestión de minutos. En redes sociales se multiplicaron los videos que mostraban baldazos de agua cayendo sobre avenidas, autos flotando en esquinas anegadas y vecinos intentando resguardar sus pertenencias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas alertas amarillas y naranjas por tormentas severas, granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 100 km/h. Las advertencias abarcan doce provincias, desde Buenos Aires hasta Tucumán, pasando por Córdoba, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.

De hecho, el SMN alertó que las condiciones meteorológicas pueden provocar interrupciones momentáneas de actividades cotidianas y advirtió sobre el riesgo de caída de árboles, cortes de energía y anegamientos urbanos. En la provincia de Buenos Aires, Junín fue una de las ciudades más afectadas. Pasadas las 21 horas del jueves, el temporal golpeó con fuerza: árboles caídos, techos volados, viviendas dañadas y más de 15 barrios sin luz marcaron una noche de emergencia. Las ráfagas alcanzaron los 90 km/h y arrancaron parte del cielorraso de un supermercado ubicado sobre la Ruta 7.

Ante la magnitud del fenómeno, el intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias y desplegó cuadrillas municipales, bomberos y fuerzas de seguridad para asistir a los damnificados. Según informó Junín 24, una familia debió ser evacuada al Complejo Piooner, mientras que otras permanecen con graves daños en sus hogares. Hasta el momento, no se reportaron heridos, aunque los trabajos de rescate continúan. El temporal también se sintió con fuerza en Chivilcoy y Florentino Ameghino, donde hubo caída de árboles, anegamientos y extensos cortes de luz.

Desde la Cooperativa Eléctrica de Ameghino informaron que el personal trabajó bajo lluvia y viento "en condiciones climáticas adversas" para restablecer el suministro. "Durante las tareas, las cuadrillas operaron bajo condiciones extremas, con ramas caídas sobre las líneas. Gracias a la rápida intervención, se logró normalizar el servicio en la red local", indicaron. Sin embargo, el medio local Distrito Interior señaló que persisten microcortes y fluctuaciones de tensión en distintos barrios. En el sur de Córdoba, el frente frío llegó acompañado por una feroz granizada. En Vicuña Mackenna, las piedras alcanzaron el tamaño de una pelota de golf, según documentaron vecinos.

El temporal en Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido minutos antes una alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo para los departamentos General Roca, Juárez Celman y Roque Sáenz Peña, que se cumplió al pie de la letra. Las imágenes de calles blancas y autos abollados se replicaron en redes sociales, en medio de una tormenta que parecía sacada de una película apocalíptica. Más al sur, en Bahía Blanca, las lluvias acumuladas alcanzaron entre 37 y 40 milímetros, generando anegamientos y cortes de tránsito. El municipio informó 27 llamados a Defensa Civil y dos evacuados.

Los recuerdos del temporal del 7 de marzo -que dejó 16 muertos y más de 300 milímetros de agua caída en pocas horas- mantienen a la población en alerta. El transporte público funcionó casi con normalidad, salvo la línea 519A, suspendida por inundación en una de sus terminales. Mientras el frente frío avanza hacia el norte, el contraste térmico se hace sentir. En el norte argentino, las temperaturas trepan hasta los 42°C, generando el escenario perfecto para tormentas más severas. Se espera un "brusco descenso térmico" con posibilidad de heladas débiles a moderadas en la región pampeana, especialmente en La Pampa y el sudoeste bonaerense.

El SMN prevé que las lluvias persistan durante todo el viernes y parte del sábado, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros en zonas del norte bonaerense y sur de Santa Fe. De cara al domingo 26 de octubre, día de elecciones legislativas, se espera un respiro: las lluvias cederían y el cielo se mantendría parcialmente nublado, con mínima de 12 °C y máxima de 23 °C en el AMBA.