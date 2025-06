Del diseño a la barra: Juan Manuel Vazquez, el bartender argentino que conquistó la coctelería de Estados Unidos

A los 31 años, Juan Manuel Vazquez no solo agita cócteles: agita también ideas, conceptos y experiencias. Bartender, diseñador, gestor gastronómico y, sobre todo, narrador de historias líquidas, logró en apenas una década trazar una carrera que lo llevó desde los casamientos de fin de semana en Buenos Aires hasta los salones de moda de Miami y Orlando, allá en las no tan lejanas tierras estadounidenses, donde hoy lidera la operación integral de Corazón by Baires, uno de los restaurantes más concurridos de la ciudad. En diálogo BigBang , repasó los hitos de un camino forjado a fuerza de pasión, sacrificio, creatividad y visión.

Del diseño a la barra: Juan Manuel Vazquez, el bartender argentino que conquistó la coctelería de Florida

Todo empezó con una película: Cocktail, la icónica cinta ochentosa protagonizada por Tom Cruise, despertó en el joven Vazquez una fascinación que no lo abandonaría jamás. "Tengo un recuerdo muy claro de mi mamá alquilando la película Cocktail con Tom Cruise, ¡me fascinó por completo! Una vez que empecé a interiorizarme en este mundo, aprendí algunas "acrobacias" que me llamaban la atención. Sin embargo, nunca llegué a practicar el flair de manera profesional", cuenta.

Pero antes de las barras llegaron las tipografías. En 2012, mientras cursaba Diseño Gráfico en Buenos Aires, encontró en un curso de coctelería una salida laboral y, sin saberlo, la semilla de su verdadera vocación. "En diseño gráfico, uno combina colores, tipografías y formas para contar una historia o transmitir un mensaje. En la coctelería, es similar: mezclas sabores, texturas y aromas para crear una experiencia . En ambos casos, el objetivo es deleitar al ´consumidor´", detalla.

Y agrega: "Ya sea visualmente o a través del paladar, y dejar una impresión duradera. La composición, el equilibrio y la armonía son principios fundamentales que se aplican en ambos campos, aunque los medios sean diferente". Y fue esa mirada integral, estética y conceptual la que convirtió sus cócteles en piezas de autor. El desembarco en Estados Unidos fue parte de una bifurcación clave: Barcelona o Miami. Eligió la segunda por su promesa de trabajo todo el año y un clima más "agradable".

Allí dejó su sello en bares como Wayku, Kan Sushi y Gen Korean BBQ, una cadena con más de 40 locales en el país. Su talento lo llevó a diseñar menús para locales en la costa este y hasta en Hawái y Texas. Pero su consagración llegó en Mareva 1939, restaurante del icónico National Hotel de South Beach, donde revolucionó la carta con técnicas como la clarificación, el uso de CO₂ y la cocción al vacío. "Para mí, ser bartender argentino en un país con una cultura tan distinta como Estados Unidos significa, ante todo, una gran responsabilidad y una oportunidad única. Represento no solo mi profesión, sino también mi origen", sostiene.

En 2024, la historia dio un giro hacia el centro del estado: Orlando. Allí fue convocado para encabezar el desarrollo de Corazón by Baires, una fusión entre Baires Grill y Mango's Tropical Cafe. "Desde el día uno supe que iba a ser un éxito. Cada detalle estaba cuidado: desde la decoración, con una entrada que simula una biblioteca, hasta la barra central que se convirtió en estrella de Instagram. La gente se enamoró", cuenta. Convertido en gerente general, Vazquez no perdió su esencia de bartender: aún hoy, en plena operación, se mete detrás de la barra para asegurarse de que todo funcione a la perfección: "Lo más importante sigue siendo la conexión directa con el cliente".

Según explicó, eso fue siempre el corazón de su trabajo. "Y no pienso perderlo", afirma. Ese mismo espíritu es el que guía su faceta de consultor, cada vez más consolidada. En 2025 diseñó la carta de cócteles de Hidden Food Club, un nuevo proyecto ubicado en un hotel boutique de North Miami Beach, en la zona conocida como la Pequeña Buenos Aires. Allí, busca ofrecer una coctelería de autor que conecte con la nostalgia y la identidad de la comunidad argentina. "En cuanto a las preferencias de cócteles, no encuentro grandes diferencias entre el público de Miami y el de Orlando", destaca,

Aunque, aclara: "Al ser el mismo estado y con un flujo constante de personas entre ambas ciudades, los requerimientos y gustos son bastante similares. Sin embargo, en ambos lugares, sí noto una marcada preferencia por los clásicos. La gente tiende a ser más tradicional en sus elecciones. Esto contrasta con mi experiencia en Nueva York, donde visité muchos bares y percibí una mayor apertura a probar cosas nuevas y más experimentales por parte de los clientes". ¿Qué hace que una carta lleve su huella? Para Vazquez, todo empieza con una entrevista minuciosa con el dueño: "Necesito entender el alma del lugar".

Después vienen los dibujos, el brainstorming visual, y la creación de bebidas que provoquen asombro. "Tiene que haber algo que transporte, que despierte preguntas. Ese '¿qué es esto?' es la puerta de entrada a una experiencia memorable", dice. Los ingredientes también hablan de él. El Fernet y la yerba mate -dos símbolos argentinos- aparecen en sus creaciones en versiones inesperadas, como una infusión con vermut servida en un mate de acero inoxidable. "Es una forma de rendir homenaje a mis raíces, de llevar un pedacito de casa en cada copa. Me encanta la versatilidad de ambos: los utilizo de diversas formas y en diferentes cócteles", afirma.

En un mundo que a veces se obnubila con lo efímero, Vazquez es claro: "Las tendencias no se copian, se interpretan". Aplica técnicas de moda, como la clarificación, pero solo si encajan con el espíritu del lugar. Para él, la carta "de moda" ideal es la que tiene estilo propio, coherente, genuina. Aunque su presente profesional brilla en Florida, el deseo de volver a Buenos Aires con un proyecto propio late fuerte. "Desde los 18 sentía que a muchos bares les faltaba algo. Hoy sé lo que es. Quiero ofrecer esa experiencia en el lugar donde todo empezó, rodeado de mi gente, de mis amigos de siempre", confiesa.

Mientras tanto, imagina su bar ideal: una gran barra protagonista, música que acompañe sin invadir, vasos cerámicos de estética tiki sin caer en lo temático, y una atmósfera que invite al encuentro. "Quiero que la gente elija sentarse en la barra. Esa interacción con el bartender, ese ida y vuelta, es lo que hace mágico a un buen bar", dice. Pero el camino no fue fácil. "Lo más duro fue alejarme de mi familia y mis amigos. Pero si tomé esa decisión fue para crecer, y estoy orgulloso de todo lo que logré. Hoy soy otra persona, con otra cabeza, otro temple", asegura.

Y si pudiera hablarle al chico de 14 años que vio Cocktail por primera vez, no dudaría: "No te rindas. Vas a perderte cosas, pero vas a ganar mucho más. Vas a vivir experiencias increíbles y vas a cruzarte con personas que te van a hacer inmensamente feliz. Seguí adelante, que el camino vale la pena". Juan Manuel Vazquez no es solo un bartender: es un creador de universos sensoriales, un embajador de la identidad argentina y un referente en el arte de transformar lo cotidiano en extraordinario. Su historia, como sus cócteles, tiene cuerpo, intensidad y un final que deja huella. Y lo mejor, como en toda gran barra, parece estar por venir.