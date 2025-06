"Me acuerdo de las imágenes y lloro": descubrió a la niñera golpeando salvajemente a su bebé de siete meses

Una niñera de un bebé de siete meses de Córdoba fue denunciada por la mamá de la criatura, luego de que se comprobara por la cámara de seguridad que la vigilaba que golpeaba y maltrataba al menor de edad de forma alevosa. La trabajadora, que habían contactado a través de una agencia y tenía buenas referencias, quedó imputada por "lesiones leves", luego del expediente que se le abrió en la Unidad Judicial N° 5 de barrio Colinas de Vélez Sarsfield, a cargo de la fiscal Celeste Blasco.

Las contundentes imágenes que quedaron inmortalizadas en la cámara de seguridad generaron una fuerte conmoción en toda la sociedad, debido al impacto que produce ver un cuerpo tan grande cometer actos de violencia contra una criatura tan frágil. En ese sentido, la imputación de "lesiones leves" generó mucho enojo y motivó que el abogado de la familia, Ramiro Bazán, pidiera su incorporación como querellante particular para cambiar la carátula.

"Estamos esperando la autorización de la Justicia para que nos dé lugar al pedido", reconoció ante la prensa, mientras que aclaró que su objetivo principal es que la causa "pase a tentativa de homicidio o lesiones graves calificadas por la calidad de guardadora de esta señora". "Es una situación que nos tiene que doler a todos como sociedad. Nadie está exento de que le pueda pasar esto. La familia está totalmente destruida y devastada por la situación, pese a haber tomado todos los recaudos para meter a una persona a cuidar a su bebé", agregó.

Por otro lado, la madre de la criatura habló ante Mitre Córdoba y dejó un testimonio cargado de angustia. "Ahora estoy un poco más entera para poder hablar porque la verdad que todo el tiempo estaba llorando. Me ha afectado la vida, el sueño, todo, porque me acuerdo de las imágenes y lloro", reveló.

El Palacio de Justicia II de Córdoba.

La mujer relató que llegó a la trabajadora a través de una agencia que se encargaba de este tipo de contrataciones. "Yo ya había comenzado la búsqueda de niñera mucho antes de reincorporarme a trabajar. Después, al no encontrar la indicada por los horarios, contrato una empresa de niñeras", relató. "Yo vi cada uno de los currículum, ellos me lo comentaron también por audio. Fui haciendo la selección, y después seleccioné a tres. Yo la selecciono a ella porque ya había tenido experiencia en el cuidado de bebés, de niños", añadió.

"Me encargué de llamar a las referencias, tenía cinco referencias laborales. Una había sido por limpieza, fue la única que no llamé. Todas me dieron buenas referencias", reconoció sobre la agresora de su bebé, a quien atendió desde que tenía "casi cinco meses". Lo más sorprendente fue que "la personalidad de ella era muy cumplidora, siempre llegaba en punto. Ella venía desde las 7.10 hasta las 15".

Al mismo tiempo, la madre comenzó a presentir que algo ocurría. "Yo me sentía mal, buscaba echarla. No sé qué está pasando pero algo está mal porque yo me estoy sintiendo mal. Tenía un presentimiento feo", relató. Así fue que revisó las cámaras y se encontró con lo peor. "Veo que le da una cachetada que le da vuelta la cara. Que lo tira al colchón, que lo revolea como si fuera un muñeco, de una mano, de un brazo", narró.

"Lo primero que le dije es que 'se alejara de mí'. Había visto toda la secuencia. Hay más videos, yo ahora no tengo el coraje de verlos, son fuertes. Ella le hunde su cabecita contra el colchón", describió la mamá. El enojo y la bronca de su voz durante la entrevista son evidentes y perceptibles, aunque también la frustración por algo que sintió como evitable.

La mamá también adelantó que la empresa a la que contrató para tener el servicio se puso a disposición de ella, aunque ya nada parece reconfortarla. "Se ofrecieron a hacer gratis de nuevo la búsqueda. No voy a meter más nadie acá. Es una pesadilla. Yo quiero que esta causa se mueva, que no quede en la nada. Yo esa mañana sentí que me lo mataba. Fue un horror", lamentó.