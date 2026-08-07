Ángel de Brito ninguneó a Roberto García Moritán tras los rumores de romance con Emily Ceco

Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la escena por su vida sentimental. Esta vez, el rumor lo vinculó con Emily Ceco, ex participante de Love is Blind, después de que en LAM mostraran imágenes de ambos caminando juntos por Palermo. Sin embargo, lejos de dejar correr la versión, el ex marido de Pampita salió al cruce, negó cualquier romance y terminó protagonizando un fuerte descargo contra los programas de espectáculos.

Roberto García Moritán y Emily Ceco estarían comenzando un romance

La información había salido a la luz el pasado jueves de la mano de Pilar Smith, quien llevó al ciclo conducido por Ángel de Brito un video en el que se veía a Moritán y Ceco caminando durante la noche por las calles porteñas. "Está saliendo con Emily Ceco, que ahora está trabajando en Radio Tu de APTRA. Justamente en esa radio lo conoció a Rober. Tenemos video de ellos caminando anoche por el barrio de Palermo, caminando en dirección a la casa de él", reveló Smith al aire.

Roberto García Moritán y Emily Ceco por las calles de Palermo

De acuerdo con la información que manejaban en LAM, el acercamiento habría comenzado precisamente después de conocerse en la radio y, con el correr de los días, la relación habría avanzado: "Los encuentros son en la casa de él. Es incipiente. Se empezaron a seguir en Instagram y él le pidió el teléfono. Like de acá, fueguito de allá, todo buena onda", agregó la panelista sobre la intimidad que habrían alcanzado.

Smith fue todavía más lejos y hasta se animó a anticipar cómo podría terminar el supuesto romance. Al analizar las personalidades de los protagonistas, se mostró especialmente preocupada por Ceco: "Yo creo que él la puede hacer sufrir a ella. A ella la veo como muy amorosa".

😱 EL ROMANCE ENTRE ROBERTO GARCÍA MORITÁN Y EMILY CECO



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/h6bVxKUcj9 — América TV (@AmericaTV) August 6, 2026

Las versiones no tardaron en llegar hasta Roberto y su reacción estuvo lejos de ser indiferente; decidió responder durante una transmisión en vivo y apuntó directamente contra quienes hablan de él en televisión: "Qué triste tiene que ser tu realidad para que tu vida profesional se centre en hablar de otros diciendo mentiras y tirando mier... todo el tiempo", soltó. Pero su descargo no terminó ahí. Moritán volvió a cuestionar a quienes instalaron las versiones sobre su presente sentimental y agregó: "Qué triste hacer de tu vida el hablar mal de otras personas, pobre gente, Dios mío".

Roberto García Moritán usó los rumores de un nuevo romance para anunciar que vuelve a la política

En medio de la polémica, el empresario también aprovechó la transmisión para hablar de otro aspecto de su futuro: la política. Allí confirmó sus intenciones de volver a competir electoralmente y buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras hablaba de sus aspiraciones, volvió sobre las versiones que circulan acerca de su intimidad y aseguró que llegará un momento en el que quienes las difundieron deberán arrepentirse. "Se van a querer matar por toda esa mala leche con la que hablan de mí y mi familia, y cómo inventan situaciones", sostuvo.

El ex de Pampita anuncia su candidatura a Jefe de Gobierno, con mucha tranquilidad.#LAM pic.twitter.com/hwJ5gIIkmV — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 7, 2026

Antes de terminar el vivo, Moritán mezcló su enojo con ironía y hasta pareció desafiar a quienes lo critican a continuar hablando de él de cara a su eventual candidatura. "Voy a competir el año que viene en el Partido Demócrata Progresista. Háganme mucha mala prensa", expresó. Finalmente, buscó terminar de raíz con el rumor que lo vinculaba sentimentalmente con Emily Ceco y dejó una definición contundente sobre su situación amorosa: "Estoy soltero. Dedíquense a sus vidas".

Ángel De Brito dejó en ridículo a Roberto García Moritán

Como era de esperarse, el video rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y llegó hasta Ángel de Brito, quien no dejó pasar el tono del descargo. Con su habitual ironía, el conductor de LAM compartió las imágenes y escribió: "El ex de Pampita anuncia su candidatura a Jefe de Gobierno, con mucha tranquilidad", mientras en la grabación se podía ver al político visiblemente alterado. Pero De Brito no se conformó con ese primer comentario. Poco después volvió a referirse a Moritán y redobló la apuesta con otra chicana sobre sus aspiraciones políticas: "Se lo ve con templanza para gobernar la ciudad, espero que la fórmula se con Karen".