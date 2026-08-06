El duro relato de Candela Arizaga tras declarar: "Tuve alucinaciones y brotes"

Candela Arizaga negó todas las versiones que existieron en relación a la crisis que atravesó durante la madrugada del martes, en la cual se la vio semidesnuda y a las corridas por las calles del barrio porteño de Belgrano, al escapar del departamento de su novio Facundo Moyano. En diálogo con la prensa, desmintió problemas de adicciones y lamentó que exista una perimetral contra su pareja, por la cual se sintió "un poco culpable".

Arizaga reveló que padeció "alucinaciones" y "brotes", durante la madrugada fatídica del martes. "En ese momento tenía una visión que no era real, veía cosas", deslizó la mujer al aire de DDM en América TV. La modelo confesó que nunca antes había atravesado algo así y negó referirse a una noche de drogas, que era era la primera versión que circuló por lo sucedido. "No voy a hablar de ese tema porque ya recibí muchas críticas que me afectan y me va a seguir afectando", soltó.

Según Candela, "no es un problema de adicciones tampoco", ya que ella "venía con unas cuestiones psicológicas que venían por otros temas". Al mismo tiempo celebró estar "mejor", mientras se ponía al tanto de todo. A su vez, reconoció que pudo "ver algunas notas de lo que salió en televisión" y que intentaba enfocarse en ella y en su salud.

"No sufrí violencia psicológica", informó Candela en su comunicación telefónica. Sobre Moyano indicó que es su "compañero", alguien la "escucha mucho" y que "quiere que crezca". A su vez lamentó no poder verlo por la causa. "Supongo que no debe estar muy bien, por lo cual me siento un poco culpable", reconoció. "Lo de la perimetral es un bajón", añadió. En ese sentido, Arizaga definió como "alegre, divertida, sincera" la relación con su novio. "No sé cómo terminamos en todo esto", concluyó la influencer, quien además indicó que su familia lo conocía y que están en pareja desde enero.

Diego Storto dejó de ser el abogado de Candela Arizaga.

Sobre la salida de su ex abogado Diego Storto, Arizaga explicó que el letrado asumió la defensa por decisión de su familia, que se sintió "muy protegida y le cayó muy bien", aunque remarcó que desconocían qué había pasado. "Le pedí a Roberto (Herrera) que me acompañara a declarar porque es el abogado de una amiga", señaló en relación a su nueva defensa. "Ahora me voy a ir un tiempo con mi familia para descansar y ordenar un poco mi cabeza", reveló Arizaga en un diálogo posterior que tuvo con Primicias Ya en el mismo canal. Además afirmó que cree todavía ser novia de Moyano. "Vamos a ver cómo afrontamos todo esto mediático que fue fuerte", aceptó.