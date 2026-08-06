Bomba en la boda de Tini y De Paul: aseguran que los padres de la cantante no están invitados al casamiento

Cuando parecía que toda la atención estaba puesta en los preparativos del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, una inesperada versión volvió a poner a la pareja en el centro de la escena. Esta vez, no por la fecha de la boda ni por el vestido de la cantante, sino por una presunta interna familiar que habría escalado a un punto impensado.

Luego de que la periodista Paula Varela asegurara en Intrusos que la artista mantendría un fuerte distanciamiento con sus padres, Gustavo Méndez sumó un dato que encendió todas las alarmas durante su participación en La Mañana con Moria. "No están invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ni Alejandro Stoessel ni Mariana Muzlera", lanzó el periodista.

La afirmación generó sorpresa en el estudio y abrió una catarata de especulaciones sobre el presente de la relación entre la cantante y su familia. Además de hablar sobre la supuesta ausencia de los padres de Tini en la lista de invitados, Méndez dio detalles de la ceremonia que, según afirmó, ya está organizada. "Ya están avisados. Todavía los invitados no recibieron las tarjetas. Se casan el 19 de diciembre en el DoK Haras Exaltación de la Cruz, donde se casaron Ricky Montaner y Stefi Roitman. La wedding planner es Bárbara Diez".

La revelación alimentó aún más las versiones que desde hace semanas rodean a la pareja, especialmente después del viaje de la cantante a París, donde muchos especularon con que habría comenzado la búsqueda de su vestido de novia. La supuesta decisión de dejar afuera de la boda a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera llegó apenas un día después de que comenzaran a circular versiones sobre un marcado distanciamiento familiar.

Aseguran que los padres de Tini no están invitados al casamiento

En el programa, Méndez incluso planteó varios interrogantes sobre la situación interna. "¿Qué pasa entre Tini y su papá, Alejandro Stoessel? ¿Qué pasa con la mamá, Mariana Muzlera? ¿Qué rol cumple el hermano, Francisco?". Si bien hasta el momento ninguno de los protagonistas habló públicamente del tema, el periodista ofreció su interpretación sobre el origen del conflicto. Según la información difundida por Méndez, la tensión no tendría que ver únicamente con cuestiones personales, sino también con el futuro profesional de la artista. "Ella quiere cambiar de representante porque también tiene un problema con las arcas de su carrera".

Más adelante amplió esa versión y aseguró que la cantante busca asumir un rol mucho más activo en las decisiones económicas de su carrera. "Hay un problema con las arcas de su carrera. Tini quiere manejar ella sus arcas, no el padre, y quiere tener otro mánager. No están peleados. Quiere tomar otro destino". Incluso comparó la situación con un caso muy conocido dentro del mundo del deporte. "Es parecido a lo que pasó con el Kun Agüero cuando empezó a manejar su dinero".

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Las declaraciones dejaron impactado al panel de La Mañana con Moria. Al escuchar que, según la versión del periodista, los padres de la cantante no estarían invitados al casamiento, Moria Casán lanzó una pregunta que reflejó el desconcierto de todos. "¿Con quién va a entrar al altar?". Y enseguida agregó: "Esto es muy grave". Por ahora, ni Tini Stoessel, ni Rodrigo De Paul, ni los integrantes de la familia salieron a confirmar o desmentir las versiones. De hecho, existe un dato que invita a la cautela: aunque Gustavo Méndez aseguró que los padres de la cantante no están incluidos en la lista, también reconoció que las invitaciones todavía no fueron enviadas. Semanas atrás, quien también había hablado sobre la boda fue Roberto De Paul, padre del futbolista, quien con humor contó que todavía no había recibido la invitación para el casamiento de su hijo.